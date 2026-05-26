महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 16 घंटे की अखंड नृत्य आराधना, गंगा दशहरा पर कलाकारों ने दी नृत्यांजलि

Akhand Nritya Aradhana Mahakal: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में गंगा दशहरा के अवसर पर मंगलवार सुबह 6:30 बजे से अखंड नृत्य आराधना का आयोजन शुरू हुआ. भगवान महाकाल को समर्पित यह विशेष कार्यक्रम लगातार 16 घंटे तक चलेगा, जिसमें कलाकार शयन आरती तक अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देंगे. पूरे आयोजन के दौरान मंच पर नृत्य की प्रस्तुति बिना रुके जारी है.

अलग-अलग समूहों को 15 से 20 मिनट का समय दिया गया है. कार्यक्रम में 4 वर्ष की बच्ची से लेकर 40 वर्ष तक की महिला कलाकार हिस्सा ले रही हैं, जो गणेश वंदना, शिव स्तुति, माता की आराधना, भजन और लोकगीतों पर आधारित प्रस्तुतियां दे रही हैं. इस आयोजन में 50 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं. वहीं विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा तबला वादन भी श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

38 वर्षों से चली आ रही परंपरा

रसराज प्रभात नृत्य संस्थान पिछले 38 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करता आ रहा है. आयोजन की तैयारियां पिछले एक महीने से चल रही थीं, जिसके लिए कलाकारों ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर अभ्यास किया. कार्यक्रम में संस्थापक राज कुमुद ठोलिया, मुख्य अतिथि अर्पण भारद्वाज और गोविंद गंधे उपस्थित रहे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय मिश्रा, पंडित विशाल शुक्ला और भारती सिंह राजपूत ने सहभागिता की.

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मां शिप्रा को चुनरी अर्पित करेंगे सीएम

वहीं दूसरी ओर मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा सोमवार को उज्जैन में शुरू हुई. दो दिससीय इस कार्यक्रम का समापन मां शिप्रा को विशाल चुनरी अर्पित कर की जाएगी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे. इस अवसर पर मां 38 वर्षों से को 300 फुट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे. इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना बैंड की प्रस्तुति के साथ-साथ भजन गायिका मैथिली ठाकुर भी विशेष प्रस्तुति देंगी.

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