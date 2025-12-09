महाकाल मंदिर में 'ड्रेस कोड' होगा लागू...पुजारी, पुरोहित अब एक पहचान में, सुरक्षा के लिए ID कार्ड भी जरूरी

Mahakaleshwar Temple Uniform Code-मध्यप्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब पुजारी-पुरोहित, कर्मचारी और उनके सहायक एक समान ड्रेस कोड में नजर आएंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा, अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंदिर प्रबंध समिति ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. समिति का मानना है कि मंदिर की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कदम समय की मांग है.

निर्धारित ड्रेस पहनना अनिवार्य

समिति द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर में सेवा देने वाले सभी अधिकृत लोगों, चाहे वे पुजारी हों, पुरोहित हों या उनके प्रतिनिधि. सभी को एक निर्धारित ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही हर व्यक्ति को ड्यूटी के दौरान अपना पहचान पत्र (आईडी कार्ड) भी पहनना आवश्यक होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति और पहचान के गर्भगृह या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न कर सके.

पहले ड्रेस कोड नहीं था तय

वर्तमान में महाकाल मंदिर में 16 पंजीकृत पुजारी, 22 पुरोहित और 45 अधिकृत प्रतिनिधि सेवाएं दे रहे हैं. अब तक इनके लिए किसी विशेष पोशाक की अनिर्वायता नहीं थी. अक्सर मंदिर में अधिकृत और अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान करने में कठिनाई होती थी. कई बार अनजान लोग स्वयं को पुजारी बताकर मंदिर परिसर में पहुंच जाते थे, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरा साबित हो सकता है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे प्रयासों पर रोक लगेगी.

अनिधकृत प्रवेश पर सख्ती होगी

मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा कि जिस तरह सुरक्षा और प्रशासनिक कर्मचारी पहले से ड्रेस कोड में रहते हैं, उसी तरह अब पुजारी और पुरोहित भी व्यवस्थित पोशाक में नजर आएंगे. उन्होंने बताया कि यह कदम मंदिर की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएगा. मंदिर समिति का मानना है कि ड्रेस कोड और आईडी कार्ड व्यवस्था से जहां सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं श्रद्धालुओं को भी अधिकृत व्यक्तियों से सहायता पाने में सुविधा होगी. यह नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी और सभी संबंधित लोगों को इसके पालन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

