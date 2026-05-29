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महाकाल को शीतलता देने के लिए खास इंतजाम, 320 किलो मोगरे की खुशबू से महका दरबार, बाबा का हुआ मनमोहक पुष्प श्रृंगार

Mogra Flower Decoration Baba Mahakal: विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का 320 किलो मोगरे से मनमोहक श्रृंगार किया गया. गर्मी के मौसम में बाबा को शीतलता पहुंचाने के उद्देश्य से एक भक्त ने विशेष सजावट कराई. 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: May 29, 2026, 08:28 AM IST
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महाकाल को शीतलता देने के लिए खास इंतजाम, 320 किलो मोगरे की खुशबू से महका दरबार, बाबा का हुआ मनमोहक पुष्प श्रृंगार

Mogra Flower Decoration Baba Mahakal: धर्मनगरी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का अद्भुत और आकर्षक पुष्प श्रृंगार किया गया. गर्मी के मौसम में भगवान को शीतलता प्रदान करने की भावना से जयपुर निवासी श्रद्धालु शेखर अग्रवाल द्वारा लगभग 320 किलो मोगरे के सुगंधित फूलों से विशेष सजावट कराई गई. मोगरे की भीनी-भीनी खुशबू से पूरा मंदिर परिसर महक उठा. मंदिर के गर्भगृह से लेकर नंदी मंडप तक सफेद पुष्पों की भव्य सज्जा ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

बाबा महाकाल का यह अलौकिक श्रृंगार दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भाव-विभोर होकर दर्शन लाभ लिया. श्रद्धालुओं का कहना था कि मोगरे के फूलों से सजा महाकाल दरबार दिव्य और मन को शांति देने वाला प्रतीत हो रहा था. मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती रही और हर कोई इस सुगंधित श्रृंगार को अपने कैमरे में कैद करता नजर आया. गौरतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में बाबा महाकाल को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से मंदिर में समय-समय पर विशेष पुष्प एवं प्राकृतिक सजावट की जाती है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनती है.

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बाबा को सीतलता देने के लिए विशेष श्रृंगार  

भक्त का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से बाबा के दरबार को इसी तरह सजाते आ रहे हैं. उन्होंने प्रार्थना की कि वे हर साल बाबा का श्रृंगार इसी तरह करते रहें. महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश पुजारी ने बताया कि भगवान महाकाल कैलाश पर्वत के निवासी हैं. उन्हें ठंडक बहुत पसंद है. इसलिए भक्त ने भगवान का विशेष श्रृंगार कराया. महाकाल मंदिर से फूलों की खुशबू दूर-दूर तक फैल गई, जिससे भक्त मंत्रमुग्ध हो गए. बता दें कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्त कई तरह की मन्नतें और प्रार्थनाएं लेकर आते हैं. जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो भक्त भगवान को वे विशेष वस्तुएं अर्पित करते हैं, जिनका उन्होंने संकल्प लिया था. भक्त कभी भगवान के लिए चांदी का मुकुट लाते हैं, तो कभी उन्हें सोने के आभूषणों से सजाते हैं.

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