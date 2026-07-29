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दादू आश्रम के महामंडलेश्वर पर दुष्कर्म का आरोप, ज्ञानदास बोले-हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश

उज्जैन के सदावल रोड स्थित दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ज्ञानदास ने युवती पर हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:06 PM IST
दादू आश्रम के महामंडलेश्वर पर दुष्कर्म का आरोप, ज्ञानदास बोले-हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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