/दादू आश्रम के महामंडलेश्वर पर दुष्कर्म का आरोप, ज्ञानदास बोले-हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश

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उज्जैन के सदावल रोड स्थित दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है. जानकारी के अनुसार युवती ने महामंडलेश्वर पर दुष्कर्म, मारपीट, ब्लैकमेल करने, जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं महामंडलेश्वर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए युवती पर हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. दोनों पक्षों ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले उसकी मुलाकात महामंडलेश्वर ज्ञानदास से हुई थी. उसके बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ा. युवती का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, ब्लैकमेल किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई. मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत की है.
हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे वसूलने का आरोप
दूसरी ओर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं. उनका दावा है कि युवती लंबे समय से उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे वसूलने का प्रयास कर रही है. उन्होंने भी युवती के खिलाफ महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
जांच में जुटी पुलिस
महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. दोनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. शिकायतों के साथ दिए गए दस्तावेजों, रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी.
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