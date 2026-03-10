Advertisement
महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद को हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश, पूर्व साध्वी और साथी पर FIR, मंदिर की संपत्ति पर कब्जे के लिए रचा था चक्रव्यूह

Ujjain News-उज्जैन के चारधाम मंदिर के महामंडलेश्लर शांति स्वरूपानंद महाराज को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने पूर्व साध्वी मंदाकिनी पुरी और उनके साथी घनश्याम पटेल के खिलाफ मामलाा दर्ज किया है. दोनों ने शांति स्वरूपानंद की छवि खराब करने और उनसे अवैध वसूली करने और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यह जाल बुना था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:30 PM IST
Ujjain Mahamandaleshwar Honeytrap Case-मध्यप्रदेश उज्जैन के चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज को बदनाम कर उगाही और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने की कथित साजिश का मामला सामने आया है. महाकाल थाना पुलिस ने इस मामले में पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी पुरी और उसके साथी घनश्याम पटेल के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने शांति स्वरूपानंद की छवि खराब करने और अवैध वसूली के लिए यह साजिश की थी. 

महिला को झूठा केस लगाने के लिए बुलाया
शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बनारस की एक महिला को करीब 50 हजार का लालच देकर महामंडलेश्वर पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाने के लिए तैयार किया था. बताया जा रहा है कि रंगपंचमी के दिन दत्त अखाड़ा परिसर में संदिग्ध गतिविधियों के दौरान महंत आनंदपुरी महाराज और उनके साथियों की सतर्कता से यह मामला पकड़ा गया. पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे डराकर और पैसों का लालच देकर उज्जैन लाया गया था

साध्वी और साथी पर केस दर्ज 
इस मामले में महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि चारधाम मंदिर से जुड़े प्रकरण में एक महिला ने थाने में शिकायत की थी कि दो व्यक्तियों द्वारा उसे प्रलोभन और दबाव में डालकर मंदिर के स्वामी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. महिला की शिकायत के आधार पर महाकाल थाने में अपराध दर्ज किया गया है. इस मामले में घनश्याम पटेल और मंदाकिनी पुरी को नामजद किया गया है.

महिला का टिकट कराया, पैसे भेजे
जांच में यह भी सामने आया है कि महिला के टिकट बुक कराए गए थे और ऑनलाइन वॉलेट के माध्यम से कुछ राशि ट्रांसफर की गई थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन विवेचना कर रही है और जांच में सामने आने वाले अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और संभावित साजिश के नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

समय रहते हुआ साजिश का पर्दाफाश
इधर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि इस साजिश का उद्देश्य उन्हें और उनके आश्रम को बदनाम कर मंदिर परिसर के यात्री निवास पर कब्जा करना था. उन्होंने दत्त अखाड़ा के संत आनंदपुरी महाराज और पुलिस प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि समय रहते पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि जिस महिला का नाम इस मामले में सामने आया है, वे उसे न तो जानते हैं और न ही उनसे कभी मिले हैं. उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वे उज्जैन में भी मौजूद नहीं थे और वृंदावन से लौट रहे थे. उन्होंने कहा कि कुछ लोग संत समाज और सनातन परंपरा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाकाल की कृपा से यह साजिश विफल हो गई.महाराज ने यह भी कहा कि आगे की कार्रवाई को लेकर वे अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ संतों से चर्चा करेंगे और परिषद की परंपरा के अनुसार जो भी निर्णय होगा, उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.

अखाड़ा परिषद ने बनाई समिति
वहीं इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने कहा कि हाल के समय में संत-महात्माओं को बदनाम करने के प्रयास बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि उज्जैन में आने वाले बड़े धार्मिक आयोजनों और संतों की प्रतिष्ठा को देखते हुए कुछ लोग उन्हें हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जरिए निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अखाड़ा परिषद ने भी पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए एक समिति गठित की है, जो जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेगी. रिपोर्ट-अनिमेष सिंह, उज्जैन

