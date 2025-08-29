'चार बच्चे पैदा करो...', महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का बयान, हिंदू राष्ट्र की ताकत बढ़ाने की अपील

Population News: भारत में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर मुद्दा है, ऐसे में संघ प्रमुख ये बयान कई लोगों को हैरान कर रहा है. इसी बयान का समर्थन देते हुए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने एक बार फिर से जनसंख्या को लेकर राय दी है. उन्होंने कहा कि हर हिंदू परिवार को कम से कम चार बच्चे पैदा करने चाहिए. महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के ''हम दो, हमारे तीन'' के आह्वान के बाद आया है, जिसे प्रेमानंद महाराज ने अपनी पुरानी सोच की पुष्टि बताया.

महाराज ने अपने बयान में कहा, "आज इस देश में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और समस्त हिंदुओं के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि पिछले वर्ष श्रावण मास 2024 में मैं जिस बात को कह चुका था कि हर माता-बहन को एक शक्ति का परिचय देते हुए चार बच्चे पैदा करना है, क्योंकि हमारे देश में जिसके पास वोटों की संख्या है, वही इस देश में राज करता है."

RSS प्रमुख मोहन भागवत का समर्थन

वहीं उन्होंने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ''तीन बच्चे पैदा करना'' भविष्य की चिंता और सच्चाई है और इसी सोच से ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है. प्रेमानंद महाराज ने अपने समर्थकों से ''हिंदू राष्ट्र के यज्ञ'' में चार बच्चे पैदा करके वोट की ताकत बढ़ाने और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करने का अनुरोध किया.

पहले भी जनसंख्या पर दे चुके बयान

महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने अपने बयानों में यह भी कहा कि अगर देश को हिंदुस्तान बनाना है तो माताओं को कम से कम चार-चार पुत्र होने चाहिए. वे पहले भी जनसंख्या पर बयान दे चुके हैं और उनका मानना है कि हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है. उनके अनुसार, यह सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने का नहीं, बल्कि देश को सुरक्षित रखने का मुद्दा है.

