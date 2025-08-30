26 लाख की नौकरी का ऑफर ठुकराया, इकलौते बेटे ने छोड़ा सांसारिक जीवन, चुनी अध्यात्म की राह

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन के बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत सत्यानंद कम उम्र में संत बन गए. विदेश की एक मल्टीनेशनल कंपनी से सालाना 26 लाख रुपए नौकरी के ऑफर को ठुकराकर उन्होंने अध्यात्म और समाज सेवा को चुना. 27 वर्षीय युवा महंत सत्यानंद ने पहले काशी, गया और हरिद्वार में महंत का पद संभाला. अब सत्यानंद उज्जैन के बड़ा उदासीन अखाड़े में रहकर लोगों को अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहे हैं.

बिहार में हुआ जन्म

महंत सत्यानंद का जन्म बिहार के सुपौल में हुआ. पढ़ाई के साथ-साथ उनकी रुचि योग-अध्यात्म में थी. 8वीं तक उन्होंने सुपौल में पढ़ाई की. इसके बाद हरिद्वार से आगे की पढ़ाई जारी रखी. साल 2017 में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से राजनीति शास्त्र में स्नातक किया और फिर योग में एमए किया.

विदेश से आया नौकरी का ऑफर

पढ़ाई के दौरान महंत सत्यानंद को ऑस्ट्रेलिया से एक यूनिवर्सिटी से तीन साल के लिए योग प्रशिक्षक के रूप में सवा दो लाख रुपए प्रति माह का नौकरी का ऑफर मिला. साथ ही एक ऑफर वियतनाम से भी आया. लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अध्यात्म और समाज सेवा की तरफ रुख किया.

Add Zee News as a Preferred Source

माता-पिता की इकलौती संतान

महंत सत्यानंद माता-पिता की इकलौती संतान हैं. उन्होंने बताया कि माता-पिता ने कभी भी उनके संन्यास लेने पर रोक नहीं लगाई. पिता के निधन के बाद मां ने कभी नहीं कहा कि महंत की गद्दी छोड़कर वापस लौट आओ. उन्होंने बताया कि संत बनने के लिए व्यक्ति को स्वयं से पहले समाज के बारे में सोचना चाहिए. अगर उन्होंने नौकरी कर ली होती तो वे पारिवारिक जीवन में उलझकर रह जाते.

यह भी पढ़ें-'चार बच्चे पैदा करो...', महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का बयान, हिंदू राष्ट्र की ताकत बढ़ाने की अपील

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!