 26 लाख की नौकरी का ऑफर ठुकराया, इकलौते बेटे ने छोड़ा सांसारिक जीवन, चुनी अध्यात्म की राह
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2902436
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

26 लाख की नौकरी का ऑफर ठुकराया, इकलौते बेटे ने छोड़ा सांसारिक जीवन, चुनी अध्यात्म की राह

Ujjain News-उज्जैन में बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत सत्यानंद यहां रहकर लोगों को अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहे हैं. महंत सत्यानंद कम उम्र में ही संत बन गए थे. विदेश में एक कंपनी में सालाना 26 लाख रुपए की नौकरी ऑफर ठुकराकर उन्होंने अध्यात्म और समाज सेवी की राह चुनी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

26 लाख की नौकरी का ऑफर ठुकराया, इकलौते बेटे ने छोड़ा सांसारिक जीवन, चुनी अध्यात्म की राह

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन के बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत सत्यानंद कम उम्र में संत बन गए. विदेश की एक मल्टीनेशनल कंपनी से सालाना 26 लाख रुपए नौकरी के ऑफर को ठुकराकर उन्होंने अध्यात्म और समाज सेवा को चुना. 27 वर्षीय युवा महंत सत्यानंद ने पहले काशी, गया और हरिद्वार में महंत का पद संभाला. अब सत्यानंद उज्जैन के बड़ा उदासीन अखाड़े में रहकर लोगों को अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहे हैं. 

बिहार में हुआ जन्म
महंत सत्यानंद का जन्म बिहार के सुपौल में हुआ. पढ़ाई के साथ-साथ उनकी रुचि योग-अध्यात्म में थी. 8वीं तक उन्होंने सुपौल में पढ़ाई की. इसके बाद हरिद्वार से आगे की पढ़ाई जारी रखी. साल 2017 में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से राजनीति शास्त्र में स्नातक किया और फिर योग में एमए किया. 

विदेश से आया नौकरी का ऑफर
पढ़ाई के दौरान महंत सत्यानंद को ऑस्ट्रेलिया से एक यूनिवर्सिटी से तीन साल के लिए योग प्रशिक्षक के रूप में सवा दो लाख रुपए प्रति माह का नौकरी का ऑफर मिला. साथ ही एक ऑफर वियतनाम से भी आया. लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अध्यात्म और समाज सेवा की तरफ रुख किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

माता-पिता की इकलौती संतान
महंत सत्यानंद माता-पिता की इकलौती संतान हैं. उन्होंने बताया कि माता-पिता ने कभी भी उनके संन्यास लेने पर रोक नहीं लगाई. पिता के निधन के बाद मां ने कभी नहीं कहा कि महंत की गद्दी छोड़कर वापस लौट आओ. उन्होंने बताया कि संत बनने के लिए व्यक्ति को स्वयं से पहले समाज के बारे में सोचना चाहिए. अगर उन्होंने नौकरी कर ली होती तो वे पारिवारिक जीवन में उलझकर रह जाते.

यह भी पढ़ें-'चार बच्चे पैदा करो...', महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का बयान, हिंदू राष्ट्र की ताकत बढ़ाने की अपील

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsmahant satyanandmp news

Trending news

mp news
शहडोल में सोने से महंगी हुई ईंट! 2500 का दाम 1.25 लाख रुपए, छाई सरपंच-सचिव की जोड़ी
MP Police Training
एमपी पुलिस क्यों गांवों को ले रही गोद? क्या है वजह और आम लोगों को क्या होगा फायदा
indore news
1 सितंबर से बदल जाएगा इंदौर के सराफा बाजार का समय, चाट-चौपाटी पर लगेगी लगाम!
ujjain news
26 लाख की नौकरी का ऑफर ठुकराया, इकलौते बेटे ने छोड़ा सांसारिक जीवन, चुना अध्यात्म
bhilai news
इंदौर के बाद ये शहर बनेगा स्वच्छता में नंबर वन, नगर निगम बना रहा मास्टर प्लान
indore news
इंदौर DAVV के हॉस्टल में रैगिंग, टॉयलेट कमोड पर छात्र का मुंह रख किया फ्लश!
Indian railways
ट्रेनों में अब चोरों और जेबकतरों का खेल खत्म! रेलवे ने शुरू किया मिशन ऑक्टोपस
Mahakal Mandir Ujjain
महाकाल की भस्म आरती में बैठने के लिए पहले ही तय होगी जगह, जानिए कौन बैठेगा सबसे आगे
sehore news
एमपी में फसल बीमा के नाम पर मिले सिर्फ ₹2,400; सीहोर में किसानों का प्रदर्शन
rewa road accident
रीवा में भीषण सड़क हादसा, सेमरिया से आ रही बस खाई में गिरी, 25 से अधिक लोग घायल
;