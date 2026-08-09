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सावधान! सस्ते के चक्कर में कहीं नकली घी तो नहीं खा रहे? उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 544 लीटर घी जब्त

उज्जैन और महिदपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी की गुणवत्ता को लेकर दो फर्मों का निरिक्षण किया. कम कीमत पर घी बिकने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने 544 लीटर घी जब्त किया और इसके सैंपल जांच के लिए फूड टेस्टिंग लैब भेजे गए हैं.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Aug 09, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:21 PM IST
सावधान! सस्ते के चक्कर में कहीं नकली घी तो नहीं खा रहे? उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 544 लीटर घी जब्त

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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