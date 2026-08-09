/सावधान! सस्ते के चक्कर में कहीं नकली घी तो नहीं खा रहे? उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 544 लीटर घी जब्त

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उज्जैन के बाजार में बिक रहे दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने उज्जैन और महिदपुर में घी बेचने वाली दो फर्मों का निरीक्षण किया. कम कीमत में घी की बिक्री होने पर संदेह के चलते टीम ने कुल 544 लीटर घी जब्त किया है. घी के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 8 अगस्त को दूधतलाई तिलक मार्ग स्थित श्री कृष्णा डिस्पोजल का निरीक्षण किया. यहां रत्नागिरी देसी घी और रत्नागिरी काउ घी अलग-अलग पैकिंग में रखा मिला. बिलों की जांच में घी की खरीदी इंदौर की श्री नारायण ट्रेडिंग कंपनी से 433 रुपये प्रति लीटर की दर से होना सामने आया. कम कीमत में घी की बिक्री को लेकर संदेह होने पर अधिकारियों ने मौके से करीब 110 लीटर घी जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 49,326 रुपये बताई गई है. इसके नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
महिदपुर से भी लिए सैंपल
इसी तरह महिदपुर रोड, उज्जैन स्थित राजेंद्र कुमार बाबूलाल फर्म का भी निरीक्षण किया गया. यहां नन्द कृष्णा घी 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर की पैकिंग में मिला. बिल के अनुसार यह घी गुजरात के टापी जिले स्थित ओमसारथी डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड से खरीदा गया था. संदेह के आधार पर अधिकारियों ने यहां से करीब 434 लीटर घी जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 59,490 रुपये बताई गई है. इसके भी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घी की गुणवत्ता को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी जारी रखने की बात कही है.
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