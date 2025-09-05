उज्जैन में गणेश सवारी के दौरान पथराव, लव जिहाद की झांकी पर हुआ विवाद, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा

Stone Pelting in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन के महिदपुर में भगवान गणेश जी की सवारी निकालने के दौरान पथराव हो गया. सवारी में लव जिहाद की झांकी बनाई गई थी. जिसमें हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण यानी लव जिहाद दर्शाया गया था. इसी को लेकर वर्ग विशेष के लोगों को आपत्ति थी. जब सवारी मोती मस्जिद के पास से गुजर रही थी, तभी झांकी में मौजूद लोगों पर पथराव हो गया. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा. फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

झांकी पर जताई आपत्ति

सवारी में लव जिहाद की झांकी बनाई गई थी, इसे लेकर विशेष वर्ग ऐतराज था. बताया जा रहा है कि झांकी में मुस्लिम समाज को बदनाम करने की अफवाह के बाद समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया. इस दौरान करीब मुस्लिम समाज के 200 से ज्यादा लोग उग्र हो गए.

झांकी हटाने की मांग की

तहसील कार्यालय का घेराव करने पहुंचे लोगों ने लव जिहाद की झांकी में पुतले को पहनाई टोपी, दाढ़ी और बुर्का हटाने की मांग की. इस दौरान एसडीएम ने झांकी हटवाने की बात कही. साथ ही मुस्लिम समाज की आपत्ति को लेकर एक आवेदन देने को कहा. लेकिन वहां मौजूद युवा नाराज हो गए और गुस्से में वहां से चले गए.

गणेश सवारी निकाली गई

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है. सभी अपने घर चले गए हैं. फिलहाल ऐहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है. झांकी में एक हजार से ज्यादा लोग शामिल थे. पुलिस-प्रशासन ने झांकी में जरूरी बदलाव कर लव जिहाद वाली को भी झांकी निकालने की अनुमति दी है.

