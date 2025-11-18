बेटों ने पीटा, घर से निकाला, बीमार पत्नी संग जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग रो पड़े, पोता बना आखिरी सहारा

MP Old Man Complaint-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की जनसुनवाई में मंगलवार को एक ऐसा मार्मिक दृश्य सामने आया, जिसने मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया. माकड़ौन क्षेत्र से आए एक बुजुर्ग दंपत्ति, जिनमें पत्नी लकवाग्रस्त हैं. अपने साथ हुए अन्याय को प्रशासन के सामने रखने पहुंचे. दंपत्ति की हालत और पीड़ा देख अधिकारी भी क्षणभर के लिए स्तब्ध रह गए. बुजुर्ग की कहानी ने जनसुनवाई में मौजूद हर किसी को झकझोर कर रख दिया.

भावुक होकर रो पड़े

बुजुर्ग व्यक्ति शिकायत सुनाते हुए भावुक होकर रो पड़े. उन्होंने बताया कि उनके ही तीन बेटेों और बहुओं ने मिलकर उन्हें घर से निकाल दिया और मारपीट तक की.वृद्ध ने दर्द भर्ती आवाज में कहा, 29 सितंबर से घर से बाहर हूं, रिश्तेदारों के सहारे रह रहा हूं. जमीन, मकान सब में हिस्सा दे चुका हूं, फिर भी बेटों के लालच खत्म नहीं हुआ. मुझे और मेरी लकवाग्रस्त पत्नी को घर से धक्के देकर निकाल दिया. इतना कहते ही बुजुर्ग की आवाज कांप गई और आंखें भर आईं.

पोते ने दिया सहारा

इस पूरे मालमे में सबसे संवेदनशील पहलू यह था कि जब बेटों ने अपने माता-पिता का ठुकरा दिया, तब एक पोते ने इंसानियत और रिश्तों की मिसाल पेश की. वहीं अपने दादा को संभालते हुए और दादी को व्हीलचेयर पर बैठाकर जनसुनवाई तक लेकर आया. पोते की यह जिम्मेदारी और संवेदनशीलता देखकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो उठे.

कार्रवाई में जुटी पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए जनसुनवाई में मौजूद डिप्टी कलेक्टर शाश्वत शर्मा तत्परता से कार्रवाई में जुट गई. उन्होंने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत वरिष्ठजनों के भरण-पोषण अधिनियम के तहत दर्ज की जा रही है. एसडीएम को तत्काल केस दर्ज करने और दोनों पक्षों को सुनकर बुजुर्ग को राहत देने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.

