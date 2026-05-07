सनकी पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, खुद भी जला, हुई मौत, ढाई साल की मासूम झुलसी

Horrific Incident in Domestic Strife-मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद में परिवार खत्म होने के कगार पर पहुंच गया. उज्जैन के नागदा शहर के वार्ड इंद्रपुरी क्षेत्र में एक सनकी पति ने गु्स्से में आकर अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. इसके बाद पति ने खुद को भी आग के हवाले कर दिया. इस घटना में पति की मौते पर ही मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी, सास और एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

घरेलू विवाद के खोया आपा

जानकारी के अनुसार, मृतक अनिल का अपनी पत्नी तनु के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. गुरुवार को यह विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि अनिल अपना आपा खो बैठा. गुस्से में आकर अनिल ने घर में रखा पेट्रोल निकाला और अपनी पत्नी तनु पर उड़ेल दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने माचिस जलाकर पत्नी को आग लगा दी और तुरंत खुद पर भी पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर लिया.

सास और ढाई साल की मासूम झुलसी

आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्होंने विकराल रूप ले लिया. घटना के समय घर के पास ही पड़ोस में रहने वाली एक रिश्तेदार की ढाई साल की मासूम बच्ची, दिशा, खेल रही थी. आग की चपेट में आने से मासूम बच्ची और अनिल की सास कालीबाई भी बुरी तरह से झुलस गईं. घर के अंदर से आती चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग मौके पर दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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पुलिस जांच में जुटी

आग बुझाने के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पत्नी तनु, सास कालीबाई और मासूम दिशा का प्राथमिक उपचार किया गया, वहां से सभी को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन रेफर किया गया. मृतक की पत्नी और बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर मामला घरेलू कलह से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है.

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