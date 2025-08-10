आधी रात को गधे पर सवार होकर भूतिया जगह पर घूमता रहा शख्स, जानिए इसके पीछे की अजीब वजह
आधी रात को गधे पर सवार होकर भूतिया जगह पर घूमता रहा शख्स, जानिए इसके पीछे की अजीब वजह

MP News: उज्जैन में गधे पर उल्टा बैठे शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, शख्स को खुशी-खुशी गधे पर बैठा देखा जा सकता है. वीडियो देख लोग इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कर रहे है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:48 PM IST
सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Ujjain Donkey News: मध्य प्रदेश के उज्जैन से अजब गजब तस्वीर सामने आई है. यहां एक शख्स को गधे पर उल्टा बैठ भूतिया जगह का चक्कर काटते देखा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा  है. लोग सोच रहें आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से शख्स को गधे पर बैठने की नौबत आ गई! वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है. बता दें कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उज्जैन का ये शख्स गधे पर बैठकर श्मशान घाट का चक्कर लगा रहा था.

क्या है पूरा मामला
ये पूरी घटना उज्जैन के नागदा क्षेत्र का बताया जा रहा है. यहां लखन पटेल को गधे पर उल्टा बैठे देख कुछ लोगों नो तो खूब चुटकी ली लेकिन जिन्हें इसके पीछे की वजह मालूम थी, हर किसी ने इस काम को सराहा. दरअसल, लखन को गांव वालों ने गधे पर उल्टा बिठाकर आधी रात श्मशान घाट के 7 चक्कर लगवाए. विवाह के समय दुल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 फेर लेते हैं लेकिन लखन को श्मशान घाट के चक्कर काटते देख हर किसी को मन में सवाल खड़े हो गए थे. गांव वालों ने बताया कि इंद्रदेव को रिझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है. 

बारिश करवाने के लिए टोटका
दरअसल, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही वहीं उज्जैन के नागदा क्षेत्र में ना मात्र बारिश हुई है. इस कारण से पूरे गांववासी बारिश के इंतजार में बैठे है. गांव में बारिश ना होने की वजह से लोगों ने पुराने जमाने के टोटके का सहारा लेना सही समझा. टोटके के हिसाब  से अगर किसी को गधे पर उल्टा बिठाकर श्मशान घाट के 7 चक्कर लगवाए जाए तो इंद्रदेव खुश होते है और इलाके में अच्छी बारिश होती है. इसी वजह से गांव के लोगों ने लखन को गधे पर बिठाकर गांव में अच्छी बारिश की आशा में ऐसा काम करवाया.

पहले पूजा फिर गधे की सवारी
गधे की सवारी से पहले लखन ने विधि विधान से पूजा की फिर गधे पर उल्टा बैठ गया. यहां धाकड़ समाज के लोगों ने लखन को गधे पर बैठाकर अपने टोटके की प्रक्रिया को पूरा किया. लखन ने भी खुशी-खुशी बिना कुछ अटपटा सोचे इस टोटको को पूरा किया.  टोटके के पूरा होने के बाद गांव वालों को अब बस यही उम्मीद है कि उनके क्षेत्र में बारिश अच्छी होगी. गांव वालों का कहना है कि ये पहली बार नहीं बल्कि ऐसा कई बार हो चुका है जब गधे पर उल्टा बैठने से इंद्रदेव खुश हुए है और उस इलाके में अच्छी बारिश हुई है.

;