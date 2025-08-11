Ujjain News-उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, महापौर के भाई पर चाकू से हमला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2876175
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

Ujjain News-उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, महापौर के भाई पर चाकू से हमला

Ujjain News-उज्जैन में पान की दुकान पर सौंफ मांगने को लेकर विवाद हो गया. विवाद के बदमाशों ने दुकान संचालक पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर हालत में लक्ष्मीकांत को निजी अस्पातल में भर्ती कराया गया है. दुकान संचालक महापौर के मौसेर भाई हैं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain News-उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, महापौर के भाई पर चाकू से हमला

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में शनिवार रात संतनगर में महापौर मुकेश टटवाल की पान की दुकान पर सौंफ मांगने को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद के दौरान दुकान संचालक लक्ष्मीकांत अंधेरिया के साथ पहले तो मारपीट की गई. इसके कुछ देर बार बदमाशों ने चाकूर से महापौर के मौसेरे भाई और संचालक लक्ष्मीकांत अंधेरिया पर चाकू से हमला कर दिया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर मारपीट और चाकू मारते दिख रहे हैं. 

इस हमले में घायल लक्ष्मीकांत को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फेफड़ों के पास चाकू की चोट के कारण ऑपरेशन किया गया है, अगले 72 घंटों की स्थिति डॉक्टरों ने नाजुक बताई है. 

सौंफ मांगने पर हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीकांत देर रात दुकान बंद कर रहे थे. इसी दौरान लक्की उर्फ लोकेंद्र वाड़िया, सौरभ भराना, पिंकेश अखंड और एक अन्य बदमाश वहां आए और सौंफ मांगी. इस बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बदमाशों ने लक्ष्मीकांत के साथ मारपीट की और चले गए. 

वापस लौटकर मारा चाकू
कुछ देर बाद बदमाश वापस लौटे और चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में लक्ष्मीकांत के फेफड़ों के पास गहरी चोट लगी. इस दौरान हमलावरों ने यह भी कहा कि महापौर तेरा भाई तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा. पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज किया गया है. 

महापौर ने क्या कहा
इस मामले को लेकर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि लक्ष्मीकांत उनका मौसेर भाई है और परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य है. मुकेश टटवाल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हमलावरों ने गुंडागर्दी की और खुलेआम धमकाया भी. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़े-सिर पर हेलमेट...मुंह पर मास्क! कनपटी पर बंदूक लगाकर बैंक से लूट ले गए 12 किलो सोना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newscrime newsujjain crime news

Trending news

mp news
उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, मेयर के भाई पर चाकू से हमला
Kanker News Hindi
कांकेर में आस्था के साथ खिलवाड़, भगवान राम और हनुमान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत
undefined
सिर पर हेलमेट...मुंह पर मास्क! कनपटी पर बंदूक लगाकर बैंक से लूट ले गए 12 किलो सोना
mp bijli news
एमपी की बिजली के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, मीटर देखते ही मचा हड़कंप
Raisen News
MP की सूरत बदलेंगे 'ब्रह्मा', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मुद्दे पर कही ये बात
surajpur news
Surajpur News-न नर्स, न डॉक्टर... फर्श पर हुई डिलीवरी, परिजनों से साफ कराया खून
damoh news
आयुष्मान योजना के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, दमोह में यहां मुफ्त में बन रहे कार्ड
mp news in hindi
MP में 'राजा रघुवंशी' रिटर्न, Shahdol में शादी के 80 दिन में मिली पति की लाश, हड़कंप
damoh news
जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक
mp air pollution news
मध्य प्रदेश की हवा में फिर मिला 'जहर', MPPCB की रिपोर्ट ने लोगों की बढ़ाई टेंशन!
;