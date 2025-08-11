Ujjain News-उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, महापौर के भाई पर चाकू से हमला

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में शनिवार रात संतनगर में महापौर मुकेश टटवाल की पान की दुकान पर सौंफ मांगने को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद के दौरान दुकान संचालक लक्ष्मीकांत अंधेरिया के साथ पहले तो मारपीट की गई. इसके कुछ देर बार बदमाशों ने चाकूर से महापौर के मौसेरे भाई और संचालक लक्ष्मीकांत अंधेरिया पर चाकू से हमला कर दिया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर मारपीट और चाकू मारते दिख रहे हैं.

इस हमले में घायल लक्ष्मीकांत को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फेफड़ों के पास चाकू की चोट के कारण ऑपरेशन किया गया है, अगले 72 घंटों की स्थिति डॉक्टरों ने नाजुक बताई है.

सौंफ मांगने पर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीकांत देर रात दुकान बंद कर रहे थे. इसी दौरान लक्की उर्फ लोकेंद्र वाड़िया, सौरभ भराना, पिंकेश अखंड और एक अन्य बदमाश वहां आए और सौंफ मांगी. इस बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बदमाशों ने लक्ष्मीकांत के साथ मारपीट की और चले गए.

वापस लौटकर मारा चाकू

कुछ देर बाद बदमाश वापस लौटे और चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में लक्ष्मीकांत के फेफड़ों के पास गहरी चोट लगी. इस दौरान हमलावरों ने यह भी कहा कि महापौर तेरा भाई तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा. पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज किया गया है.

महापौर ने क्या कहा

इस मामले को लेकर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि लक्ष्मीकांत उनका मौसेर भाई है और परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य है. मुकेश टटवाल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हमलावरों ने गुंडागर्दी की और खुलेआम धमकाया भी. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

