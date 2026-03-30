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उज्जैन में जालसाजों का नया पैंतरा, मेडिकल कॉलेज में सीट के नाम पर MR से की लाखों की धोखाधड़ी, ऐसे बुना छात्र के मौत का जाल

MBBS Admission Fraud Ujjain:उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने का झांसा देकर फरार हो गया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:13 PM IST
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उज्जैन में जालसाजों का नया पैंतरा, मेडिकल कॉलेज में सीट के नाम पर MR से की लाखों की धोखाधड़ी, ऐसे बुना छात्र के मौत का जाल

MBBS Admission Fraud Ujjain: उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गय. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामले में नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि फरियादी सतीश चंद्र पटेल, निवासी मंछामन गणेश नगर, उज्जैन को मोबाइल के माध्यम से एक व्यक्ति ने संपर्क किया. आरोपी ने उन्हें बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज में सीट खाली होने की जानकारी दी और उनके पुत्र का एडमिशन कराने का झांसा दिया.

 लाखों की ठगी

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आरोपी के कहने पर फरियादी ने 4 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए. रकम मिलते ही आरोपी फरार हो गया. बाद में ठगी का एहसास होने पर फरियादी ने नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में आरोपी की पहचान जयंत सरकार निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है. मामले में संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

प्रिंसिपल बनकर की ठगी
आरोपी ने फरियादी के नंबर पर कॉल कर कॉलेज के प्रिंसिपल आर.बी. गुप्ता बनकर बात की. उसने बताया कि कॉलेज में MBBS के एक छात्र की मौत के बाद एक सीट खाली हो गई है. फरियादी को निर्देश दिया कि अगर वह सीट पक्की करना चाहता है, तो तुरंत फीस जमा कर दे. इसके अलावा उसने एक बैंक खाता नंबर भी भेजा और दावा किया कि वह खाता उसी छात्र का है जिसकी मौत के कारण वह सीट खाली हुई थी.

जांच में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस तरह की ठगी अन्य राज्यों में भी की गई है. पुलिस अन्य राज्यों से भी जानकारी जुटाकर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
 
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