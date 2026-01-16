बदले की सनक ने शर्मसार किया उज्जैन, लड़की भगाई तो नाबालिग को नग्न कर डेढ़ किमी तक घुमाया, पुलिस हिरासत में आरोपी

Minor Boy Stripped Naked-मध्यप्रदेश के उज्जैन के थाना पंवासा क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिक युवक को नग्न किया गया और मुंह पर कालिख पोत कर बीच सड़क पर घुमाया गया. यह पूरी घटना मक्सी रोड पर शंकरपुर और पंवासा इलाके की है. नाबालिग 4 महीने पहले एक युवती को भगाकर ले गया था. इसी नाराजगी के चलते युवती के परिजनों ने उसके साथ यह अमानवीय व्यवहार किया. पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

लड़की भगाकर ले गया था नाबालिग

दरअसल, लगभग 16 वर्षीय बंजारा समाज का युवक करीब 4 महीने पहले बैरागी समाज की नाबालिक युवती को प्रेम प्रसंग के चलते भागकर ले गया था. घटना के 18 दिन बाद नाबालिक युवक-युवती थाना पंवासा पहुंचे. जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर युवक को बाल सुधार गृह भेज दिया और युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजा. दोनों नाबालिग थे इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह और वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था.

काम से आया था उज्जैन

बाल सुधार गृह से आने के बाद युवक अपनी मां के साथ देवास रहने लगा. एक दिन पहले गुरुवार को युवक किसी काम से उज्जैन के शंकरपुर इलाके में आया. तभी युवती के परिजनों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से पहले उसकी पिटाई की. इसके बाद उसे पूरी तरह नग्न कर मुंह पर कालिख पोत दी और शंकरपूर और पंवासा क्षेत्र में घुमाया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है.

नाबालिग ने दर्ज कराया प्रकरण

आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग पुलिस थाने पहुंचा और यहां प्रकरण दर्ज कराया. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोपियों में तीन बालिग और एक नाबालिग शामिल हैं, वहीं एक महिला भी आरोपियों में शामिल है. पुलिस ने नाबालिग आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया है तो वहीं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

पुलिस ने आरोपियों को निकाला जुलूस

इस मामले में एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि घटना गुरुवार की है. नाबालिक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि उसे शंकरपुर मक्सी रोड इलाके में नग्न कर घुमाया गया है, मारपीट की गई है. मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. चारों को हिरासत में ले लिया है.पुलिस ने आरोपियों का जुलुस भी निकला है,फरियादी युवक बंजारा समाज से है तो वहीं आरोपी बैरागी समाज से आते हैं.

