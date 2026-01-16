Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3076847
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

बदले की सनक ने शर्मसार किया उज्जैन, लड़की भगाई तो नाबालिग को नग्न कर डेढ़ किमी तक घुमाया, पुलिस हिरासत में आरोपी

Ujjain News-उज्जैन में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग लड़के को नग्न कर बीच सड़क पर घुमाया गया. युवक बंजारा समाज का है और आरोपी बैरागी समाज के हैं. आरोपियों ने नाबालिग को प्रेम प्रसंग के चलते नग्न कर मुंह पर कालिख पोत कर सड़क पर घुमाया गया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बदले की सनक ने शर्मसार किया उज्जैन, लड़की भगाई तो नाबालिग को नग्न कर डेढ़ किमी तक घुमाया, पुलिस हिरासत में आरोपी

Minor Boy Stripped Naked-मध्यप्रदेश के उज्जैन के थाना पंवासा क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिक युवक को नग्न किया गया और मुंह पर कालिख पोत कर बीच सड़क पर घुमाया गया. यह पूरी घटना मक्सी रोड पर शंकरपुर और पंवासा इलाके की है. नाबालिग 4 महीने पहले एक युवती को भगाकर ले गया था. इसी नाराजगी के चलते युवती के परिजनों ने उसके साथ यह अमानवीय व्यवहार किया. पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

लड़की भगाकर ले गया था नाबालिग 
दरअसल, लगभग 16 वर्षीय बंजारा समाज का युवक करीब 4 महीने पहले बैरागी समाज की नाबालिक युवती को प्रेम प्रसंग के चलते भागकर ले गया था. घटना के 18 दिन बाद नाबालिक युवक-युवती थाना पंवासा पहुंचे. जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर युवक को बाल सुधार गृह भेज दिया और युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजा. दोनों नाबालिग थे इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह और वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था. 

काम से आया था उज्जैन
बाल सुधार गृह से आने के बाद युवक अपनी मां के साथ देवास रहने लगा. एक दिन पहले गुरुवार को युवक किसी काम से उज्जैन के शंकरपुर इलाके में आया. तभी युवती के परिजनों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से पहले उसकी पिटाई की. इसके बाद उसे पूरी तरह नग्न कर मुंह पर कालिख पोत दी और शंकरपूर और पंवासा क्षेत्र में घुमाया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नाबालिग ने दर्ज कराया प्रकरण
आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग पुलिस थाने पहुंचा और यहां प्रकरण दर्ज कराया. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोपियों में तीन बालिग और एक नाबालिग शामिल हैं, वहीं एक महिला भी आरोपियों में शामिल है. पुलिस ने नाबालिग आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया है तो वहीं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. 

पुलिस ने आरोपियों को निकाला जुलूस
इस मामले में एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि घटना गुरुवार की है. नाबालिक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि उसे शंकरपुर मक्सी रोड इलाके में नग्न कर घुमाया गया है, मारपीट की गई है. मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. चारों को हिरासत में ले लिया है.पुलिस ने आरोपियों का जुलुस भी निकला है,फरियादी युवक बंजारा समाज से है तो वहीं आरोपी बैरागी समाज से आते हैं.

यह भी पढ़ें-19 से 25 जनवरी तक खंडवा-इंदौर रूट रहेगा बंद, नहीं चलेंगे भारी वाहन, जानिए वजह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsmp newsujjain latest news

Trending news

mp news
19 से 25 जनवरी तक खंडवा-इंदौर रूट रहेगा बंद, नहीं चलेंगे भारी वाहन, जानिए वजह
chhattisgarh news
'छत्तीसगढ़ को बंगाल नहीं बनने देंगे...', धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा
Chhindwara News
ढाई साल की मासूम से तंग आकर मां ने रूमाल से घोंटा गला, रोंगटे खड़े कर देगी वारदात
indore news
अमन बनकर अनस ने की छात्रा से दोस्ती, पोल खुली तो दी फोटो वायरल करने की धमकी दी
indian railways news
अजब एमपी में गजब कमाल! भोपाल रेलवे के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 साल बाद खुला पूरा राज
mp news
आसमान से गिरा हवाई जहाज, उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, हकीकत देख
Big decision of MP High Court
हाईकोर्ट का फैसला, अन्य राज्यों से ब्याह कर आईं महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ
indore news
कहानी एक सिंगल फादर की... दिल में छेद और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को लिया गोद
mp news
पत्नी की यादों में पढ़ी आखिरी कविता, मंच से ही दुनिया को कह दिया अलविदा, थम गई सांसें
Mega Job fair
बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! दमोह में 27 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन