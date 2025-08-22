 डॉक्टरों ने मृत बताया, स्पीड ब्रेकर के झटके से जिंदा हुई महिला, उज्जैन में हुआ अनोखा चमत्कार
Ujjain News-उज्जैन में एक मृत महिला की सांसे स्पीड ब्रेकर के झटके से वापस लौट आई. महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, इसके बाद परिजन शव को लेकर घर जा रहे थे. परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी लेकिन चमत्कार के कारण महिला के प्राण वापस लौट आए. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:45 PM IST
डॉक्टरों ने मृत बताया, स्पीड ब्रेकर के झटके से जिंदा हुई महिला, उज्जैन में हुआ अनोखा चमत्कार

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में ऐसा चमत्कार हुआ है जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया, जहां एक मृत महिला की सांसे स्पीड ब्रेकर पर लगे झटके से वापस आ गईं. दरअसल, एक महिला को गंभीर हालत में इंदौर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में महिला का ऑपरेशन भी हुआ लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजन शव को लेकर एंबुलेंस में वापस आ रहे थे, तभी स्पीड ब्रेकर पर लगे झटके के कारण महिला का शव उछला और उसमें वापस जान आ गई. यह पूरा मामला उज्जैन के खाचरोद का है. 

सिर की फट गई थी नस
जानकारी के अनुसार, खाचरोद की रहने वाली अयोध्या बाई की 20 अगस्त को अचानक तबीयत खराब हो गई थी. परिजन इलाज के लिए इंदौर में निजी अस्पताल में ले गए, जहां पता चला कि महिला के सिर की नस फट गई. डॉक्टरों की सलाह पर परिजनों ने अयोध्या बाई का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन डॉक्टरों ने आयोध्या बाई को मृत घोषित कर दिया था. 

अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां हुईं
अयोध्या बाई की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम यात्रा की सूचना सोशल मीडिया पर डाल दी थी. अंतिम यात्रा की भी सारी तैयारियां कर ली गई थीं. परिजन शव को लेकर एंबुलेंस से इंदौर से अपने गांव की तरफ चल पड़े. इसी दौरान कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि अयोध्या बाई के प्राण वापस आ गए. 

स्पीड ब्रेकर पर लौटी सांसें
अयोध्या बाई के बेटे दिनेश का कहना है कि हम मां को मृत समझकर उनकी बॉडी को उज्जैन जिले के खाचरोद स्थित निवास पर ला रहे थे, तभी अरविंदो हॉस्पिटल से गांव की ओर आते समय धरमपुरी के स्पीड ब्रेकर पर मां की बॉडी उछली और अचानक झटका लगने से मां की सांसें अचानक चलने लगीं. 

लोग मान रहे हैं चमत्कार
डॉक्टरों द्वारा अयोध्या बाई को मृत घोषित करने के बाद उनके प्राण वापस आने को गांव के लोग चमत्कार मान रहे हैं. वहीं अयोध्या बाई के निधन की जानकारी मिलने पर घर पहुंचे लोगों को जैसे ही उनके जीवित होने की जानकारी मिली तो वह वापस खुशी-खुशी अपने घर लौट गए. 

यह भी पढ़ें-बीच सड़क पर चले थप्पड़ पर थप्पड़, गणेश पंडाल बना अखाड़ा, महिलाओं में हुई मारपीट

;