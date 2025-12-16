Advertisement
महाकाल मंदिर में फिर हुआ AI का इस्तेमाल, पुजारियों ने जताई नाराजगी, जानिए क्या है मामला

Ujjain News-उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एआई से बनाए गए वीडियो को लेकर विवाद हुआ था. एक बार फिर एआई के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जहां महाकाल मंदिर से जुड़ा एक आपत्तिजनक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. युवक ने एआई की मदद से फोटो जनरेट कर खुद को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दिखाया है.

 

Reported By:  Harsh Katare|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:24 PM IST
Misuse of AI in Ujjain-आज के इस तकनीकी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर कोई करना चाह रहा है, वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं. इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई लोग अच्छी चीजों के लिए करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो इसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं. आए दिन कोई न कोई वीडियो या फोटो इस तरह की सामने आती हैं, जो एआई से बनाई गई होती हैं. इस तरह की फोटो का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है. महाकाल मंदिर से जुड़ा ऐसा ही एक आपत्तिजनक फोटो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस फोटो को लेकर मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है. 

युवक की फर्जी फोटो से मचा हंगामा
देश के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फर्जी एआई फोटो के बाद अब जमकर हंगामा मच गया है. युवक ने एआई तकनीक की मदद से अपने आपको महाकाल मंदिर के गर्भगृह में मौजूद दिखाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं इन तस्वीरों को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है. 

मंदिर से जुड़े पुजारियों में नाराजगी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं दो तस्वीरों में युवक कभी शिवलिंग के पास बैठा दिखाई दे रहा है, तो कभी शिवलिंग के पास पाटे पर बैठा हुआ दिख रहा है. यहां बैठने का अधिकार सिर्फ महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारियों का होता है. किसी भी श्रद्धालु को यहां बैठने की इजाजत नहीं है. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सामने आते ही मंदिर से जुड़े पुजारियों ने नाराजगी जताई है. 

मंदिर की गरिमा के खिलाफ कृत्य
महाकाल मंदिर के पुजारी पं. महेश पुजारी ने इस कृत्य पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस प्रकार की फर्जी फोटो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और देश-दुनिया में देखने वाले लोग युवक को पुजारी समझ बैठेंगे. उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और मंदिर की गरिमा के खिलाफ बताया है. मंदिर के पुजारियों ने शासन-प्रशासन और मंदिर समिति से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है. 

सही कार्यों के लिए करें सोशल मीडिया का उपयोग
मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थल को सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए. मंदिर के पुजारियों का कहना है कि सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए किया जाए. धार्मिक स्थलों, परंपराओं और संतों की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत है.

