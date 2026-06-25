/मोहर्रम के जुलूस में क्रेन से 40 फीट ऊपर लटकाई वैन, फिर किया जोरदार ब्लास्ट; वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अलर्ट

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Ujjain Muharram Viral Video-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मोहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा किए गए जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भारी भीड़ के बीच एक वैन को क्रेन से हवा में लटकाकर विस्फोट से उड़ाते हुए दिखाया गया है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसे देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गए हैं.
वैन को विस्फोटक से उड़ाया
यह घटना 23 जून की रात की है, जब बड़नगर के अडान मोहल्ले से मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था. नियमों को ताक पर रखकर एक क्रेन की मदद से टाटा मैजिक वैन को जमीन से करीब 40 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया. इस लटकी हुई वैन पर दो युवक खतरनाक तरीके से खड़े होकर लाल झंडे लहरा रहे थे, तभी गाड़ी के भीतर जोरदार धमाका किया गया जिससे वैन के परखच्चे उड़ गए. इस गाड़ी पर ले फिर आ गए लिखा हुआ था.
सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
इस घटना के वीडियो को परवेज एडिट्स_2.0 नाम इंस्टाग्राम आईडी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए हैं, जिनमें कई विस्फोटक प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं. इसके अलाव हुसैना अखाड़ा शहजलालपुरा के कार्यक्रम में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया. जहां एक युवक को हवा में लटकाकर प्रदर्शन कराने की बात सामने आई है.
हिंदू संगठन ने जताई आपत्ति
वीडियो वायरल होने की इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं. हरिद्वार के संत स्वानी शिवानंद गिरी ने इसकी निंदा करते हुए लिखा कि इससे ऐसा संदेश जाता है कि जैसे हम काफिरों की गाड़ियों को इसी तरह उड़ा देंगे. दूसरी ओर, हिंदी जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी ने वैन पर आपत्तिजनक पोस्टर लगे होने का दावा किया और सकल हिंदू समाज की तरफ से प्रशासन से सवाल किया कि भारी भीड़ के बीच इस विस्फोटक गतिविधि की अनुमति किसने दी.
पुलिस पहचान में जुटी
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़नगर थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है. थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही वीडियो के आधार पर आयोजकों और स्टंटबाजों की पहचान की जा रही है. आयोजकों को तलब कर पूछताछ शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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