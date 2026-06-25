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मोहर्रम के जुलूस में क्रेन से 40 फीट ऊपर लटकाई वैन, फिर किया जोरदार ब्लास्ट; वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अलर्ट

Ujjain News-उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से 40 फीट ऊपर लटकाई गई एक वैन को धमाके से उड़ाने का खतरनाक वीडियो वायरल हुआ है. इस घटना पर हिंदू संगठनों और संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर आयोजकों व स्टंटबाजों के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:19 PM IST
मोहर्रम के जुलूस में क्रेन से 40 फीट ऊपर लटकाई वैन, फिर किया जोरदार ब्लास्ट; वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अलर्ट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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