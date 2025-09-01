महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का बड़ा फैसला, बताया- कौन तय करेगा दर्शन को लेकर नियम

Mahakal Temple Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है. गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश को सही ठहराया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह तय करने का अधिकारी कलेक्टर के पास रहेगा. फिलहाल यथास्थित बनाए रखी जाएगी. आम भक्तों के लिए अभी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इंदौर के शख्स ने लगाई था याचिका

दरअसल, 18 अगस्त को इंदौर के रहने वाले याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने वकील चर्चित शास्त्री के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में यह सवाल उठाया गया कि जब आम भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, तो नेताओं, उनके परिजनों, व्यापारियों को रसूखदार लोगों को क्यों एंट्री दी जा रही है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कलेक्टर के पास है एंट्री का अधिकार

सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही है. कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी, यानी आम भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और यह अधिकार केवल कलेक्टर के विवेक पर आधारित रहेगा.

रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे वकील

हाईकोर्ट के फैसले के बाद एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद वे एक-दो दिन में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे. चर्चित ने कहा कि यह लाखों महाकाल भक्तों का मामला है, हम दोबारा अपनी बात कोर्ट में रखेंगे. याचिका में प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन एसपी को पक्षकार बनाया गया है.

मंदिर समिति ने दिया तर्क

डेढ़ साल पहले मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी. तब से सिर्फ पुजारियों, सीएम, राज्यपाल या अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है. मंदिर समित का कहना है कि पहले 20 से 30 हजार भक्त दर्शन के लिए आते थे. लेकिन जब से महाकाल लोक बना है इसके बाद से हर रोज डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में इतने लोगों गर्भगृह में प्रवेश देना संभव नहीं है.

