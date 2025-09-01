महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का बड़ा फैसला, बताया- कौन तय करेगा दर्शन को लेकर नियम
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2905211
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का बड़ा फैसला, बताया- कौन तय करेगा दर्शन को लेकर नियम

Ujjain News-महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों को प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है मंदिर के गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, किसे नहीं यह तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का बड़ा फैसला, बताया- कौन तय करेगा दर्शन को लेकर नियम

Mahakal Temple Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है. गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश को सही ठहराया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह तय करने का अधिकारी कलेक्टर के पास रहेगा. फिलहाल यथास्थित बनाए रखी जाएगी. आम भक्तों के लिए अभी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

इंदौर के शख्स ने लगाई था याचिका
दरअसल, 18 अगस्त को इंदौर के रहने वाले याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने वकील चर्चित शास्त्री के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में यह सवाल उठाया गया कि जब आम भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, तो नेताओं, उनके परिजनों, व्यापारियों को रसूखदार लोगों को क्यों एंट्री दी जा रही है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

कलेक्टर के पास है एंट्री का अधिकार
सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही है. कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी, यानी आम भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और यह अधिकार केवल कलेक्टर के विवेक पर आधारित रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे वकील
हाईकोर्ट के फैसले के बाद एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद वे एक-दो दिन में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे. चर्चित ने कहा कि यह लाखों महाकाल भक्तों का मामला है, हम दोबारा अपनी बात कोर्ट में रखेंगे. याचिका में प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन एसपी को पक्षकार बनाया गया है. 

मंदिर समिति ने दिया तर्क
डेढ़ साल पहले मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी. तब से सिर्फ पुजारियों, सीएम, राज्यपाल या अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है. मंदिर समित का कहना है कि पहले 20 से 30 हजार भक्त दर्शन के लिए आते थे. लेकिन जब से महाकाल लोक बना है इसके बाद से हर रोज डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में इतने लोगों गर्भगृह में प्रवेश देना संभव नहीं है. 

यह भी पढ़ें-महाकाल गर्भगृह में कब से मिलेगी आम लोगों को एंट्री? डेढ़ साल से लगी है रोक; अब हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsMP highcourtmakahal temple

Trending news

chhattisgarh news
Chhattisgarh News: गाय के लिए युवक ने काट दी अपनी उंगली,साय सरकार से की ये बड़ी मांग
ujjain news
महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का फैसला, बताया- कौन तय करेगा नियम
indore news
इंदौर के बिजनेसमैन भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड केस में नया अपडेट, कौन हैं इति तिवारी
Kisan samachar
किसान भाई के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिया 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया
indore news
इंदौर के अस्पताल में मासूमों पर चूहों का कहर, NICU में दो नवजातों के हाथ कुतरे
Ujjain
सोने के गहने, नोट गिनने की मशीन, बही-खाता और लैपटॉप के साथ बैठे गणेश जी,हर कोई हैरान
Mohan Yadav
निखरेगा अजब-गजब MP, टूरिज्म में होगा 3500 करोड़ रुपये का निवेश; खिंचे चले आएंगे आप
crime news
बाइक की पूजा कराने गया पुजारी, मंदिर से निकलते ही शुरू हुआ खूनी खेल, कांप उठा गांव
mp news
'गन्स ऑफ रामगढ़' का खुलासा, टीकमगढ़ में चल रही थी खानदानी हथियार फैक्ट्री
Bhopal Metro
अंतिम चरण में भोपाल मेट्रो का काम, अक्टूबर से मिलेगा सफर का मजा, आ गई 'OK' रिपोर्ट
;