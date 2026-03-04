Advertisement
महाकाल मंदिर के पास MPT होटल में 'नॉनवेज' पर बवाल, सीसीटीवी में सुनाई दिया- 'मुर्गा-मछली वाले हाथ धो लो'

Ujjain News-उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा सम्राट विक्रमादित्य होटल का संचालन किया जा रहा ह. इस होटल का एक कथित सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें किचन के अंदर मांस जैसे टुकड़े दिखाई दे रहे. इसके साथ ही होटल के स्टाफ द्वारा आपस में बातचीत में कहा जा रहा है कि मुर्गा मछली वाले हाथ धो लेना। कथित सीसीटीवी वायरल होने के बाद होटल पर कई सवाल खड़े हो रहे है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 04, 2026, 05:04 PM IST
MPT Hotel Controversy-विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मध्यप्रदेश टूरिज्म द्वारा संचालित होटल सम्राट विक्रमादित्य के किचन का एक कथित सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नॉनवेज बनाने का दावा किया जा रहा है. इस घटना के बाद उज्जैन के साधु-संतों और हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है. वहीं होटल प्रबंधन ने इसे एक बड़ी साजिश करार देते हुए पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. 

वायरल हो रहा है वीडियो 
वायरल हो रहे कथित सीसीटीवी फुटेज में किचन के अंदर कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मांस बताया जा रहा है. सबसे ज्यादा विवाद वीडियो के ऑडियो को लेकर है, जिसमें स्टाफ को आपस में यह कहते हुए सुना जा रहा है कि मुर्गा-मछली वाले हाथ धो लेना. महाकाल मंदिर के इतने पास स्थित सरकार होटल में इस तरह की गतिविधि की खबर फैलते ही शहर का धार्मिक माहौल गरमा गया है. इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. 

दही-ब्रेड को मांस बताया
विवाद बढ़ता देख होटल सम्राट विक्रमादित्य के प्रबंधन सतीश पाठक ने सामने आकर सफाई दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि होटल में नॉनवेज बनाने के आरोप पूरी तरह निराधार और गलत हैं. पाठक के अनुसार, जिसे मांस का टुकड़ा बताया जा रहा है, वह दरअसल दही और ब्रेड से बनी एक शाकाहारी डिश है. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह होटल की छवि खराब करने की एक सुनियोजित साजिश है. 

4 पूर्व कर्मचारियों पर साजिश का आरोप
होटल के मैनेजर सतीश पाठक ने बताया कि होटल के चार पूर्व कर्मचारियों प्रियंका पटेल, राकेश सेन, हरिशंकर साहू और अर्पित तिवारी ने अनाधिकृत रूप से होटल की मेल आईडी का उपयोग कर सीसीटीवी फुटेज चुराया और उसे एडिट कर वायरल कर दिया. प्रबंधन के अनुसार, इन कर्मचारियों का होटल के साथ 3 साल का एग्रीमेंट था और उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने महज 3 महीने में काम छोड़ दिया. होटल द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद, बदला लेने की नीयत से उन्होंने यह कृत्य किया है. 

संत समाज में भारी रोष
इस मामले पर बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत दयानंद महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि उज्जैन के बाबा महाकाल और मां हरिसिद्धि की पावन नगरी है. यहां देश विदेश से करोड़ों सनातनी आस्था लेकर आते हैं. यदि महाकाल क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि हुई है, तो यह अक्षम्य है. संतों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. 

पुलिस की कार्रवाई
महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने पुष्टि की है कि होटल प्रबंधन के आवेदन पर चार पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वीडियो के साथ कितनी छेड़छाड़ की गई है और डेटा चोरी करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था.

