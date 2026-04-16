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बाबा महाकाल की नगरी में सख्त एक्शन, 22 टन बैन पॉलीथिन पर चला बुलडोजर, ₹40 लाख का स्टॉक नष्ट!

Ujjain News: स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत उज्जैन नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 टन प्रतिबंधित पॉलीथिन, डिस्पोजल ग्लास और चम्मचों को नष्ट कर दिया है. इस सामग्री को रोलर्स और ग्राइंडर मशीनों की सहायता से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:35 AM IST
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बाबा महाकाल की नगरी में सख्त एक्शन, 22 टन बैन पॉलीथिन पर चला बुलडोजर, ₹40 लाख का स्टॉक नष्ट!

Ujjain News: उज्जैन नगर निगम ने शहर में प्रतिबंधित पॉलीथिन और प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 22 टन सामग्री को नष्ट किया है. इस अभियान के तहत न केवल पॉलीथीन, बल्कि डिस्पोजेबल गिलास और चम्मचों का भी निपटारा किया गया. यह पूरी प्रक्रिया MR-5 पर स्थित ट्रांसफर स्टेशन पर संपन्न की गई, जहां इन सामग्रियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रोड रोलर्स और ग्राइंडिंग मशीनों का उपयोग किया गया.  

उज्जैन नगर निगम की सख्त कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के अनुसार, यह कार्रवाई स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत की गई है. पिछले कई वर्षों के दौरान निगम के पास प्रतिबंधित सामग्री का एक बड़ा भंडार जमा हो गया था, जिसमें 22 टन से अधिक वजन वाली जब्त की गई पॉलीथीन भी शामिल थी. इस सामग्री को निगम मुख्यालय, ग्रैंड होटल और मक्सी रोड पर स्थित डिपो में रखा गया था.

₹40 लाख का स्टॉक नष्ट!
इस प्रक्रिया के दौरान निगम ने एक टेंडर जारी किया, जिसमें एक बोली लगाने वाले ने नष्ट की गई पॉलीथीन को ₹23 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने की पेशकश की. टेंडर स्वीकार होने के बाद विभिन्न स्थानों से इकट्ठा की गई प्रतिबंधित सामग्री को नष्ट कर दिया गया और बाद में संबंधित बोली लगाने वाले को सौंप दिया गया. इससे नगर निगम को ₹5 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि इस 22-टन की खेप का बाजार मूल्य लगभग ₹40 लाख आंका गया था.

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पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया बड़ा कदम
नगर निगम ने सभी व्यापारियों, दुकानदारों और शहर के निवासियों से अनुरोध किया कि वे प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने से बचें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें.  बता दें कि जब्त किए गए प्लास्टिक के निपटान के लिए एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें एक कंपनी ने इसे ₹23 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने की पेशकश की थी. जिसके बाद नगर निगम ने इस कचरे के निपटान से ₹5 लाख से अधिक की आय अर्जित की.

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