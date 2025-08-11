Ujjain News-'बहन' के साथ होटल में ठहरा था मौलाना! संदिग्ध हालत में मिलने पर मचा हड़कंप, सामने आई सच्चाई
Ujjain News-'बहन' के साथ होटल में ठहरा था मौलाना! संदिग्ध हालत में मिलने पर मचा हड़कंप, सामने आई सच्चाई

Ujjain News-उज्जैन में एक युवक और युवती संदिग्ध हालत में मिले हैं. सादिक उर्फ मौलाना बिना पहचान पत्र के होटल में कमरा लेना चाहता था. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया. उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:48 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के साथ संदिग्ध हालत में मिले हैं. महाकाल मंदिर इलाके में युवक और युवती संदिग्ध हालत में मिले. युवक राजस्थान के कोटा का रहने वाला है. युवक का नाम सादिक उर्फ मौलाना बताया जा रहा है. वह बिना पहचान पत्र के होटल में कमरा लेना चाहता था. 

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया. युवक के मोबाइल में कई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं. 

हिंदू युवती के साथ मिला मौलाना
आरोपी मौलाना को महाकाल मंदिर क्षेत्र से पकड़ा गया है. युवक सादिक हिंदू युवती के साथ आया था. एक होटल में कमरा नहीं मिलने पर सादिक ने कई होटलों में पूछताछ कर रहा था. वह बिना आईडी प्रूफ के कमरा लेना चाहता था. महाकाल मार्ग स्थित होटल डिमांड ने उसे कमरा दे दिया. हिंदू युवती और युवक दोनों उसी कमरे में रुक गए. 

पुलिस ने कमरे से दोनों को पकड़ा
जब यह खबर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने होटल पहुंचकर पुलिस को बुलाया. पुलिस ने कमरे में जाकर युवक और युवती को पकड़ा. पुलिस ने बताया कि जब युवक को पकड़ा तो उसने खुद को युवती का भाई बताया. युवक ने अपना नाम सादिक बताया और कहा कि वह 'मौलाना' है. पुलिस को युवत पर शक हुआ तो उसका मोबाइल चेक करने की बात कही. 

मोबाइल में मिली अश्लील फोटो
पहले तो युवक ने मोबाइल देने में आनाकानी कर रहा था. लेकिन दबाव बनाने पर उसने मोबाइल दे दिया. मोबाइल चेक किया गया तो उसमें युवती के साथ ही अन्य महिलाओं के अश्लील फोटो और वीडियो मिले. यह देख युवक चुप हो गया. 

युवती को भेजा वन स्टॉप सेंटर
पुलिस ने युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है. युवक से पूछताछ जारी है. पुलिस होटल डिमांड के प्रबंधन की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि होटल में बिना आईडी प्रूफ के कमरा क्यों दिया गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

