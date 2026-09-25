'हम उनके यहां नहीं जाते वह हमारे यहां क्यों आए...', गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, BJP सांसद बोले-अपने-अपने धर्म का पालन करें

बीजेपी नेताओं का बयान

इससे पहले भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि, कोई भी गरबा में शामिल होना चाहता है, तो वो दुर्गा मां की आराधना और प्रार्थना करने का भाव से आए. उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ मुस्लिम युवक ही गरबा में क्यों शामिल होना चाहते हैं, जबकि उनकी भी बहनें और बेटियां हैं. गरबा में आना है तो अपनी बहन बेटियों के साथ आए. इसके बाद पूर्व संस्कृति मंत्री और महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरबा को लेकर बयान दिया था. उन्होंने दावा किया था कि, हर साल गरबा कार्यक्रमों के दौरान लगभग 4.5 लाख हिंदू लड़कियां गैर-हिंदू युवकों के साथ चली जाती हैं. उन्होंने आगे कहा कि ये लड़कियां अगले साल बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे देश की जनसांख्या पर सालाना लगभग 9 लाख की दर से असर पड़ता है.