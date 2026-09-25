'हम उनके यहां नहीं जाते वह हमारे यहां क्यों आए...', गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, BJP सांसद बोले-अपने-अपने धर्म का पालन करें

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उज्जैन में नवरात्रि से पहले गरबा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. सामाजिक न्याय परिसर में होने वाले गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. बीजेपी सांसद ने कहा कि पिछले साल से सामाजिक न्याय परिसर में नौ दिवसीय गरबा का आयोजन शुरू किया गया है. इस बार इसका दूसरा वर्ष है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन मां की आराधना और शक्ति की आराधना से जुड़ा है, जहां बेटियां और परिवार के लोग गरबा करेंगे.
नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सांसद ने कहा कि पिछले साल भी यह स्पष्ट किया गया था कि गैर हिंदुओं को गरबा आयोजन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इस बार भी यही व्यवस्था रहेगी. उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्मस्थल पर पूजा-अर्चना करें. बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, 'अपने-अपने धर्म का पालन करें. हम उनके यहां नहीं जाते, तो वे हमारे यहां क्यों आएं.' उन्होंने यह भी कहा कि यदि तय व्यवस्था का उल्लंघन किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बार गरबा आयोजन में बगलामुखी माता की थीम पर पंडाल सजाया जाएगा.
बीजेपी नेताओं का बयान
इससे पहले भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि, कोई भी गरबा में शामिल होना चाहता है, तो वो दुर्गा मां की आराधना और प्रार्थना करने का भाव से आए. उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ मुस्लिम युवक ही गरबा में क्यों शामिल होना चाहते हैं, जबकि उनकी भी बहनें और बेटियां हैं. गरबा में आना है तो अपनी बहन बेटियों के साथ आए. इसके बाद पूर्व संस्कृति मंत्री और महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरबा को लेकर बयान दिया था. उन्होंने दावा किया था कि, हर साल गरबा कार्यक्रमों के दौरान लगभग 4.5 लाख हिंदू लड़कियां गैर-हिंदू युवकों के साथ चली जाती हैं. उन्होंने आगे कहा कि ये लड़कियां अगले साल बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे देश की जनसांख्या पर सालाना लगभग 9 लाख की दर से असर पड़ता है.
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