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'हम उनके यहां नहीं जाते वह हमारे यहां क्यों आए...', गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, BJP सांसद बोले-अपने-अपने धर्म का पालन करें

उज्जैन में नवरात्रि के मौके पर गरबा आयोजन किया जा रहा है. आयोजन के भूमिपूजन पर बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि समाजिक न्याय परिसर में होने वाले गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Sep 25, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:41 PM IST
'हम उनके यहां नहीं जाते वह हमारे यहां क्यों आए...', गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, BJP सांसद बोले-अपने-अपने धर्म का पालन करें

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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