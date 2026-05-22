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आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा! उज्जैन वेधशाला में टेलीस्कोप से देख सकेंगे शुक्र ग्रह और चांद के रहस्य

Jiwaji Observatory Ujjain: जीवाजी वेधशाला ने 21 से 28 मई तक 'ग्रीष्मकालीन आकाशीय अवलोकन शिविर' आयोजित करने की घोषणा की है. इस शिविर में लोगों को ग्रहों, चांद औक अन्य खगोलीय पिंडों को करीब से देखने और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां हासिल करने का मौका मिलेगा.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: May 22, 2026, 11:19 AM IST
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आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा! उज्जैन वेधशाला में टेलीस्कोप से देख सकेंगे शुक्र ग्रह और चांद के रहस्य

Jiwaji Observatory Ujjain: अगर आप भी रात के समय आसमान में चमकते ग्रहों और चांद को देखकर हैरान होते हैं, तो अब उन्हें बेहद करीब से देखने का मौका मिलने वाला है. शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन ने 21 मई से 28 मई 2026 तक 'ग्रीष्मकालीन आकाशीय अवलोकन शिविर' आयोजित करने की घोषणा की है.

इन दिनों सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में बेहद चमकदार शुक्र ग्रह साफ दिखाई दे रहा है. इसके साथ बढ़ता हुआ चंद्रमा भी आसमान की खूबसूरती बढ़ा रहा है. इसी खास खगोलीय स्थिति को देखते हुए वेधशाला ने आम लोगों के लिए यह विशेष शिविर शुरू किया है.

 शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक होगा शिविर का आयोजन
शिविर रोज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा. यहां आने वाले लोगों को बड़े टेलीस्कोप के जरिए चंद्रमा की सतह, उसके गड्ढे, पर्वत और सौर मंडल के कई रोचक दृश्य दिखाए जाएंगे. वेधशाला के वैज्ञानिक प्रतिभागियों को ग्रहों और अंतरिक्ष से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां भी देंगे.

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10 साल से अधिक उम्र के लोग शिविर में हो सकते हैं शामिल
वेधशाला प्रशासन के मुताबिक 10 साल से अधिक उम्र के लोग इस शिविर में शामिल हो सकेंगे. प्रति व्यक्ति 20 रुपये शुल्क रखा गया है. खास बात यह है कि शुक्र ग्रह रात 8 बजे के बाद टेलीस्कोप की परिधि से बाहर होने लगता है, इसलिए लोगों से समय पर पहुंचने की अपील की गई है. गर्मी की छुट्टियों में बच्चों और युवाओं के लिए यह शिविर किसी साइंस एडवेंचर से कम नहीं माना जा रहा. आसमान को सिर्फ देखने नहीं, बल्कि उसे समझने का यह मौका शहरवासियों के लिए काफी खास रहने वाला है.

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