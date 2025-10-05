Advertisement
Ujjain Outer Ring Road Project 2025: दिसंबर से शुरू होगा आउटर रिंग रोड का काम, 50 हेक्टेयर वनभूमि पर बनेंगी सड़कें

Outer Ring Road Project: उज्जैन आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण अनुमति जल्द मिलने की उम्मीद है. दिसंबर से 64 किमी लंबी पश्चिमी रिंगरोड का निर्माण शुरू होगा, जिसमें 50 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:19 PM IST
दिसंबर से शुरू होगा आउटर रिंग रोड का काम
Ujjain Outer Ring Road Project 2025: सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन को नई रफ्तार देने वाली आउटर रिंगरोड परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. इस परियोजना में लगभग 50 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है, जिसके लिए पर्यावरण अनुमति का इंतजार है. सूत्रों के अनुसार, अगले एक महीने में रीजनल इंपावरमेंट कमेटी से सहमति मिलने की संभावना है. अनुमति मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) निर्माण कार्य शुरू करेगा. योजना के अनुसार, दिसंबर 2025 से पश्चिमी रिंगरोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

परियोजना में आने वाली 50 हेक्टेयर वनभूमि पर करीब 7000 पेड़ों को काटना पड़ेगा. हाल ही में हुई कमेटी की बैठक में NHAI ने वन विभाग की सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया है. अब औपचारिक स्वीकृति का इंतजार है. बताया गया है कि अनुमति से जुड़े सभी बिंदु जल्द ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे. इसके बाद प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगा.

1500 करोड़ रुपये का खर्च 
पश्चिमी रिंगरोड की कुल लंबाई 64 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह सड़क 638 हेक्टेयर भूमि से होकर गुजरेगी, जिसमें इंदौर और धार वनमंडल की 50 हेक्टेयर भूमि शामिल है. मार्ग मऊ से हातोद होते हुए क्षिप्रा तक जाएगा और बेटमा, सांवेर और तराना जैसे इलाकों को जोड़ेगा. इस सड़क के बन जाने से उज्जैन और आसपास के शहरों की ट्रैफिक समस्या कम होगी और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी.

दो हिस्सों में बनाया जाएगा
वहीं, पूर्वी रिंगरोड की लंबाई 77 किलोमीटर तय की गई है, जो डकाच्या से पीथमपुर तक बनेगी. इसे दो हिस्सों में बनाया जाएगा. एक 38 किमी और दूसरा 39 किमी का. यह मार्ग कंपेल, खुड़ैल, तिल्लौर, बड़गोंदा, पीथमपुर जैसे 38 गांवों से होकर गुजरेगा. NHAI इसका सर्वे पूरा कर रही है और लक्ष्य रखा गया है कि यह प्रोजेक्ट मार्च 2028 तक पूरा हो जाए. अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी रिंगरोड पर दिसंबर से काम शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है.

