चलती ट्रेन से फिसला यात्री का पैर, देवदूत बनकर आए आरपीएफ जवान ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Ujjain News-उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई. चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने ही वाला था, तभी ड्यूटी पर तैनात जवान ने तुरंत उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पूरा घटनाक्रम रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया.

 

Mar 06, 2026, 08:03 PM IST
RPF Jawan Saves Passenger-मध्यप्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया. यहं अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री मुश्किल में फंस गया, लेकिन मौके पर तैनात आरपीएफ जवान ने मुस्तैदी दिखाते हुए हादसा होने से पहले उसकी जान बचा ली. यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. 

ट्रेन से उतरा था यात्री
जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार शाम करीब 5.10 बजे की है. प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस खड़ी थी. इसी दौरान ट्रेन के कोच में सवार यात्री जाहिद खाने-पीने का सामान लेने के लिए प्लेटफॉरम पर उतरा था. यात्रा स्टेशन पर खड़े होकर सामान ले ही रहा था इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी. ट्रेन को निकलता देख जाहिद ने सीधे दौड़ लगा दी और ट्रेन के गेट को पकड़ने की कोशिश की. 

चढ़ते समय फिसल गया पैर
जाहिद ने जैसे ही चलती ट्रेन का हैंडल पकड़ा, उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने के कारण वह सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच संकरे गैप की ओर जाने लगा. यात्रा आधा लटक चुका था और अगले किसी भी पल वह पहियों के नीचे आ सकता था. यह देख वहां ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षण योगेंद्र पटेल ने शोर मचाया और यात्री को बचाने के लिए आवाज लगाई. 

जवान ने दिखाई जांबाजी
उसी वक्त पास में खड़े आरपीएफ जवान शिवराम मीणा ने पलक झपकते ही फुर्ती दिखाई. जवान ने यात्री जाहिद को पीछे से पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर अपनी तरफ खींच लिया. इस हादसे में जाहिद के हाथ में मामूली चोटें आई हैं. आरपीएफ टीम ने तुरंत यात्री को प्राथमिक उपचार दिया. होश में आने के बाद जाहिद ने खुद को ठीक बताया और जवान का शुक्रिया अदा किया. बाद में यात्री को उसी ट्रेन से यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया. इस घटना के बाद लोग आरपीएफ जवान की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

