Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /उज्जैन
  • /महाकाल की सवारी में सुरक्षा का मजबूत घेरा, पुलिस ने स्वयंसेवकों को सौंपी अहम जिम्मेदारी, भीड़ प्रबंधन-श्रद्धालुओं की सेवा पर रहेगा फोकस

महाकाल की सवारी में सुरक्षा का मजबूत घेरा, पुलिस ने स्वयंसेवकों को सौंपी अहम जिम्मेदारी, भीड़ प्रबंधन-श्रद्धालुओं की सेवा पर रहेगा फोकस

उज्जैन में महाकाल की श्रावण सवारी को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने करीब 50 स्वयंसेवकों की बैठक लेकर सवारी के दौरान उनकी जिम्मेदारी और व्यवस्थाओं की जानकारी दी.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:00 PM IST
महाकाल की सवारी में सुरक्षा का मजबूत घेरा, पुलिस ने स्वयंसेवकों को सौंपी अहम जिम्मेदारी, भीड़ प्रबंधन-श्रद्धालुओं की सेवा पर रहेगा फोकस
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाकाल की सवारी में सुरक्षा का मजबूत घेरा, स्वयंसेवकों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
Ujjain Mahakal Procession41 min ago
2
urea distribution1 hr ago
3
bhopal crime news2 hrs ago
4
MP Breaking News LIVE2:57 AM IST
5
MP Guest Teachers2:46 AM IST