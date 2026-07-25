/महाकाल की सवारी में सुरक्षा का मजबूत घेरा, पुलिस ने स्वयंसेवकों को सौंपी अहम जिम्मेदारी, भीड़ प्रबंधन-श्रद्धालुओं की सेवा पर रहेगा फोकस

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उज्जैन में श्रावण मास में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की पारंपरिक सवारी को सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से उज्जैन पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर-पूर्व) आलोक शर्मा ने करीब 50 स्वयंसेवकों की बैठक लेकर उन्हें सवारी के दौरान निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों की जानकारी दी.
स्वयंसेवकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण
बैठक में नगर रक्षा समिति, क्राइम कंट्रोल एंड ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन और अपूर्वा जिम के स्वयंसेवकों ने भाग लिया. अधिकारियों ने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं को सही मार्गदर्शन, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्वयंसेवकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी.
स्वयंसेवकों को दिए निर्देश
स्वयंसेवकों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित ड्यूटी स्थल पर समय से पहुंचें. बिना अनुमति अपना स्थान न छोड़ें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस अधिकारियों को सूचना दें. साथ ही अनुशासन, सेवा भावना और टीमवर्क के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की समझाइश भी दी गई.
रिहर्सल में सभी स्वयंसेवकों की उपस्थिति अनिवार्य
पुलिस ने स्पष्ट किया कि सवारी से पहले होने वाली रिहर्सल में सभी स्वयंसेवकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी. इसी दौरान उन्हें ड्यूटी कार्ड, परिचय पत्र और आवश्यक पास उपलब्ध कराए जाएंगे. बैठक के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने सभी से बाबा महाकाल की सवारी को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में पुलिस का पूरा सहयोग करने की अपील की. पुलिस का कहना है कि महाकाल सवारी के लिए सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और जुलूस शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.
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