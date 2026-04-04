उज्जैन में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की बड़ी साजिश नाकाम, खतरनाक केमिकल-लाखों की नकदी जब्त, पुलिस की रेड में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Ujjain Drugs Case: उज्जैन पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में सिंथेटिक ड्रग्स MDMA तैयार करने की साजिश को विफल कर दिया है. चिमनगंज थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान नशाले पादर्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले बड़ी मात्रा में केमिकल पाउडर, नकदी और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि अगर रोड पर स्थित कृष्णा मोटर्स गैराज में MDMA बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अवैध केमिकल्स छिपाकर रखे गए हैं. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस मौके पर छापा मारा. मौके से पुलिस ने प्रतिबंधित केमिकल्स बरामद किए और साथ ही एक ड्रग सिंडिकेट से जुड़े अहम सुराग भी जुटाए.

आरोपियों ने धोखाधड़ी कर मंगवाया था खतरनाक केमिकल

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पुलिस ने इलाके को घेर लिया और मुख्य आरोपी, अर्पित उर्फ ​​सौरभ गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर, गुजरात की केमिकल कंपनियों से धोखाधड़ी के जरिए 'ब्रोमोपोल' और '2-ब्रोमो-4-मिथाइल प्रोपियोफेनोन' जैसे खतरनाक केमिकल बुलवाए थे. आरोपी ओमप्रकाश, हरिओम और अन्य लोग भी इस साजिश में शामिल थे. वे इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके नशीले पदार्थ बनाने और उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों पर बेचने की योजना बना रहे थे.

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 75 किलोग्राम ब्रोमोपोल क्रिस्टल पाउडर (जिसकी कीमत लगभग 48,000 रुपए है) अवैध रसायनों की बिक्री से मिले 8.5 लाख रुपए नकद, व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े तीन जाली बिल और परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई एक बलेनो कार जब्त की. इस मामले के संबंध में पुलिस ने अर्पित उर्फ ​​सौरभ गुप्ता (33), रंजीत (33) और ओमप्रकाश (26) को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और इस ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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