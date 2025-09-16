जबलपुर में सगाई, दमोह में शादी, लाखों लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन; उज्जैन पुलिस ने पकड़ा गिरोह

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले लुटेरी दुल्हनों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के सरगना को तीन अन्य दलालों के साथ गिरफ्तार किया गया है. इस गैंग ने पूरे मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क फैला रखा था. गिरोह की गिरफ्तारी के बाद दमोह, जबलपुर और शाजापुर समेत कई जिलों के पीड़ित परिवार सामने आ रहे हैं.

उज्जैन पुलिस ने पकड़ा गिरोह

दरअसल, उज्जैन पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए ऐसी लुटेरी दुल्हनों के एक गिरोह को पकड़ा है जो शादी के नाम पर भोले-भाले परिवारों को ठगती थी. इस गिरोह की मुखिया कृतिका जैन (28) है, जिसे उसकी बहन आयना जैन (22), चाची पुष्पा जैन (55) और तीन दलालों के साथ गिरफ्तार किया गया है. यह गिरोह प्रदेश भर में शादी के नाम पर लोगों को निशाना बना रहा था.

लाखों लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन

इस लुटेरी दुल्हन गिरोह ने दमोह के मूलचंद जैन को निशाना बनाया. इस गिरोह ने मूलचंद जैन के बेटे की शादी तय कर लाखों रुपए ठग लिए. मूलचंद जैन ने उज्जैन और दमोह पुलिस को शिकायत दी कि इस गिरोह ने उनके बेटे ऋषभ जैन को शादी का झांसा देकर 6 लाख रुपए और सोने के जेवर ठग लिए.

पुलिस ने बताया कि मूलचंद की मुलाकात दलाल प्रकाश पटेल से हुई थी जिसने उसे कृतिका लुटेरी दुल्हन की फोटो दिखाई, जिसके बाद कृतिका की फोटो देखकर मूलचंद और बेटे ऋषभ ने शादी के लिए हामी भर दी. इसके बाद जबलपुर के एक होटल में कृतिका और ऋषभ की सगाई हुई, जिसमें मूलचंद ने 50 हजार रुपये दिए. दो दिन बाद पूरा गिरोह दमोह पहुंचा और शादी हुई. शादी के बाद कृतिका ऋषभ के घर पर ही रुकी, जबकि बाकी सदस्य जबलपुर लौट आए. कुछ दिन बाद कृतिका भी लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की जांच कर रही है.