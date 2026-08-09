महाकाल की अनोखी भक्त, सावन सोमवार का व्रत रखती है 'खली', सुरक्षा में निभाती हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी

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दुनिया भर में बाबा महाकाल के सैकड़ों भक्त हैं. इन दिनों बाबा महाकाल का एक खास भक्त चर्चा में है. वह रोज मंदिर में अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले बाबा महाकाल मंदिर के शिखर को श्रद्धापूर्वक नमन करती है. बताया जाता है कि यह भक्त सावन के पवित्र महीने में व्रत भी रखती है. खास बात यह है कि यह भक्त कोई इंसान नहीं, बल्कि खली नाम का एक डॉग है.
सावन के सोमवार को भगवान महाकाल के भक्त व्रत रखते हैं. वहीं उज्जैन पुलिस में तैनात डॉग खली भी इस दिन खाना छोड़ देती है. छह साल की मादा डॉग खली सावन के सोमवार को रोटी और कोई दूसरा खाना नहीं खाती, बल्कि सिर्फ दूध पीती है. सावन के सोमवार को खली पूरे दिन महाकाल मंदिर में ड्यूटी पर रहती है और शाम को निकलने वाली शोभायात्रा में भी शामिल होती है. इस दौरान वह व्रत भी रखती है. हैंडलर ने बताया कि वैसे तो खली को आमतौर पर दूध, रोटी और पेडिग्री खिलाई जाती है, लेकिन सोमवार को उसे सिर्फ दूध दिया जाता है, क्योंकि पेडिग्री में मांसाहारी चीजें होती हैं. खली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा टीम में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.
उपवास रखती है खली
खली उज्जैन पुलिस में तैनात है और महाकाल की सवारी के दौरान सुरक्षा जांच में अपनी जिम्मेदारी निभाती है. सावन के सोमवार को जब सवारी निकलती है, उस दिन खली की दिनचर्या भी बदल जाती है. डॉग हैंडलर के मुताबिक, जब पहली बार खली ने सोमवार को खाना छोड़ा तो उन्हें लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है. डॉक्टर से उसकी जांच कराई गई, लेकिन खली पूरी तरह स्वस्थ मिली. इसके बाद यह बात सामने आई कि सावन के सोमवार को खली लगातार खाना छोड़ देती है. इस दिन उसे कुछ और खाने को दिया जाए तो वह नहीं खाती और सिर्फ दूध पीती है.
महाकाल की सुरक्षा में निभाती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी
अब यह खली का तीसरा साल है, जब सावन के सोमवार को वह इसी तरह अन्न छोड़ रही है. खली के इस व्यवहार को लेकर डॉग हैंडलर का मानना है कि यह महाकाल की सेवा और सवारी से जुड़ी उसकी अनोखी आदत हो सकती है. महाकाल की सवारी की सुरक्षा में अपनी ड्यूटी निभाने वाली खली की यह अनोखी भक्ति अब लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है.
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