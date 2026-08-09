महाकाल की अनोखी भक्त, सावन सोमवार का व्रत रखती है 'खली', सुरक्षा में निभाती हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी

सावन के सोमवार को भगवान महाकाल के भक्त व्रत रखते हैं. वहीं उज्जैन पुलिस में तैनात डॉग खली भी इस दिन खाना छोड़ देती है. छह साल की मादा डॉग खली सावन के सोमवार को रोटी और कोई दूसरा खाना नहीं खाती, बल्कि सिर्फ दूध पीती है. सावन के सोमवार को खली पूरे दिन महाकाल मंदिर में ड्यूटी पर रहती है और शाम को निकलने वाली शोभायात्रा में भी शामिल होती है. इस दौरान वह व्रत भी रखती है. हैंडलर ने बताया कि वैसे तो खली को आमतौर पर दूध, रोटी और पेडिग्री खिलाई जाती है, लेकिन सोमवार को उसे सिर्फ दूध दिया जाता है, क्योंकि पेडिग्री में मांसाहारी चीजें होती हैं. खली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा टीम में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.