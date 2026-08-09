Add Zee Business As A Preferred Source
App

महाकाल की अनोखी भक्त, सावन सोमवार का व्रत रखती है 'खली', सुरक्षा में निभाती हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी

उज्जैन पुलिस में तैनात 6 साल की मादा डॉग खली इन दिनों अपनी अखोनी भक्ति के चलते चर्चा में है. सावन के सोमवार को खली उपवास रखती है और इस दौरान सिर्फ दूध पीती है. वह महाकाल मंदिर ड्यूटी के साथ शाम की शोभायात्रा में भी अहम जिम्मेदारी निभाती है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Aug 09, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:21 PM IST
महाकाल की अनोखी भक्त, सावन सोमवार का व्रत रखती है 'खली', सुरक्षा में निभाती हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विदिशा में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा
2
3
4
5