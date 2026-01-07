Advertisement
पतंग उत्सव को लेकर उज्जैन पुलिस की पहल, जानलेवा मांझे से बचाएगा एंटी डोर प्रोटेक्टर, बेखौफ दौड़ेगी गाड़ी

Ujjain News: पतंग उत्सव के दौरान जानलेवा पतंग की डोर से होने वाले हादसों को रोकने के लिए उज्जैन पुलिस ने एक खास सुरक्षा अभियान शुरू किया है. पुलिस बल दोपहिया वाहनों पर 'एंटी-डोर प्रोटेक्टर' लगा रहा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:51 AM IST
Ujjain Police News: पतंग उत्सव के दौरान हादसों को रोकने के लिए उज्जैन पुलिस ने एक खास पहल शुरू की है. एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर दोपहिया वाहनों पर पतंग की डोर से बचाने वाले प्रोटेक्टर लगाए गए हैं. इसका मकसद खतरनाक पतंग की डोर से गर्दन, चेहरे और हाथों पर होने वाली गंभीर चोटों से राइडर्स को बचाना है. इस अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने राइडर्स को इन सेफ्टी डिवाइस के महत्व के बारे में बताया और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया. इस पहल को पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: हो जाएं सावधान! सड़कों पर 'मौत' बनकर मंडरा रहा चाइनीज मांझा, पुजारी की कटी गर्दन; 15 दिन में दूसरी घटना

 

पतंग उत्सव को लेकर उज्जैन पुलिस की पहल
एंटी डोर प्रोटेक्टर एक खास सेफ्टी डिवाइस है जो गाड़ी के आगे लगाया जाता है. यह तेज़ रफ़्तार से आने वाली पतंग की डोर को ड्राइवर तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है या बेअसर कर देता है. इससे गर्दन, चेहरे और हाथों पर गंभीर चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाता है. इस कैंपेन के दौरान, ट्रैफिक पुलिस ने न सिर्फ ये सेफ्टी डिवाइस लगाए, बल्कि गाड़ी मालिकों को इनके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में भी विस्तार से समझाया. उन्होंने सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में भी जागरूकता फैलाई.

जानलेवा मांझे से बचाएगा एंटी डोर प्रोटेक्टर
इस अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने न सिर्फ़ सुरक्षा बैरियर लगाए, बल्कि ड्राइवरों को उनका महत्व भी समझाया. उन्होंने सुरक्षित ड्राइविंग के तरीकों और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में भी जागरूकता फैलाई. पुलिस के इस एक्टिव रवैये का मुख्य मकसद त्योहारों के मौसम में होने वाली बुरी घटनाओं की संख्या को ज़ीरो करना है. उज्जैन पुलिस की इस पहल की आम जनता खूब तारीफ कर रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों की सुरक्षा और जान की हिफाज़त से जुड़ी है.

एंटी डोर प्रोटेक्टर लोहे या किसी और मज़बूत मटीरियल का बना एक गार्ड होता है जिसे गाड़ी के आगे (हैंडलबार के पास) लगाया जाता है. यह पतंग की डोर को ऊपर की ओर मोड़ देता है, जिससे गाड़ी चलाते समय वह ड्राइवर की गर्दन, चेहरे या हाथों को छूने से बचती है.

