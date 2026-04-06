सावधान! कहीं आपका बैंक खाता भी तो नहीं बन रहा ठगी का जरिया? पुलिस का 'ऑपरेशन मैट्रिक्स' में बड़ा खुलासा

Mule Account Busted in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल हो रहे एक म्यूल अकाउंट का खुलासा किया है. इस खाते के जरिए 67 लाख रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में खाता संचालक छायेस सेन को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी छायेश सेन ने अपनी चेकबुक और एटीएम कार्ड दानु उर्फ अरमान तथा राहुल मालवीय को दिए थे. दोनों आरोपियों ने लोगों से ठगी की और खाते में ठगी की राशि जमा कराई थी.

बैंक से फ्रीज किया अकाउंट

माधवनगर थाना पुलिस ने 2 अप्रैल 2026 को पुलिस अधीक्षक के निर्देश और उप पुलिस अधीक्षक (क्राइम) योगेश सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की. जांच के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की फ्रीगंज शाखा में संचालित एक खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में चिन्हित किया गया, जिसे बाद में बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया. यह खाता 'महाकाल इवेंट मैनेजमेंट एंड वीडियो फोटोग्राफी' के नाम से संचालित हो रहा था.

एक साल में 67 लाख हुए जमा

जांच में सामने आया कि वर्ष 2025 के दौरान इस खाते में कुल 67 लाख 64 हजार 700 रुपये जमा हुए, जिनमें से करीब 55 लाख 82 हजार 878 रुपये निकाले भी गए. बैंक रिकॉर्ड में संदिग्ध लेन-देन और सीमित ट्रांजेक्शन पैटर्न पाए गए. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि खाता संचालक छायेश सेन (35) ने अपनी चेकबुक और एटीएम कार्ड अन्य व्यक्तियों को सौंप दिए थे. उन्होंने खाते का उपयोग ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी के नाम पर साइबर ठगी के जरिए अवैध रकम के ट्रांसफर और निकासी में किया जा रहा था, जिससे असली आरोपियों की पहचान छिपाई जा सके.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले में धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने छायेश सेन और उसके सहयोगियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 अप्रैल को आरोपी छायेस सेन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

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