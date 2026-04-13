सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन पुलिस का मेगा प्लान, 5000 'सिंहस्थ सारथी' संभालेंगे सुरक्षा, युवाओं को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग

Simhastha Sarthi 2028-मध्यप्रदेश के उज्जैन में सिहंस्थ 2028 को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं. लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ वाले इस विशाल आयोजन को सुरिक्षत और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस अब सामुदायुक पुलिसिंग को सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है. इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने नए प्लान पर चर्चा की. बैठक में उन्होंने सुरक्षा के लिए सामूहिक पुलिसिंग की योजना पर चर्चा की.

पुलिस व्यवस्था में जुड़ेंगे लोग

एएसपी आलोक शर्मा ने बताया कि सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन में केवल पुलिस बल के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था संभव नहीं है. इतने बड़े आयोजन में आम जनता की भागीदारी भी जरूरू है. इसलिए आम जनता की भागीदारी को बढ़ाते हुए एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इसके तहत नगर रक्षा समिति और ग्राम रक्षा समितियों को फिर से सक्रिय कर उन्हें सीधे पुलिस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा.

सिंहस्थ सारथी से जुड़ेगे 5 हजार युवा

इसके लिए खास पहल सिंहस्थ सारथी योजना है, जिसके तहत करीब 5 हजार से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जेआग. ये सारथी 20 से 45 वर्ष आयु वर्ग के होंगे, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा और किसी भी राजनीतिक दल से उनका सीधा संबंध नहीं रहेगी. इनका चयन ग्राम सभाओं और मोहल्ला समितियों के जरिए किया जाएगा. इसके लिए प्रस्ताव थाना स्तर से होते हुए जिला स्तर पर मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

उन्होंने बताया कि चयनित सिंहस्थ सारथी केवल नाम के स्वयंसेवक नहीं होंगे, बल्कि उन्हें एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण में भीड़ प्रबंधन, आपदा से निपटने के तरीके, प्राथमिक उपचार, यातायात नियंत्रण और धार्मिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता जैसे विषय शामिल होंगे, ताकि वे मौके पर पुलिस का साथ दे सके और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें.

फोर्स मल्टीप्लायर की निभाएंगे भूमिका

एएसपी आलोक शर्मा ने बताया कि ये सारथी सिंहस्थ के दौरान फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाएंगे. यह पुलिस की बात को कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे. इनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभा सकें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 से ही इन वॉलेंटियर्स का चिन्हांकन और पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा, हर थाना स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होगी. महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस योजना में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें-बिलासपुर में गैस पाइप फटने से भीषण आग, खाना बनाते समय हुआ धमाका,4 लोग बुरी तरह झुलसे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!