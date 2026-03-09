उज्जैन में लूट का 3 घंटे में पर्दाफाश, मास्टरमाइंड की सच्चाई जान उड़ जाएंगे होश

MP Crime News: उज्जैन में सायरखेडी क्षेत्र में हुई 8 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट की वारदात का चिमनगंज थाना पुलिस ने महज तीन घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि फरियादी का दोस्त ही लूट का मास्टरमाइंड निकला. चिमनगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं.

थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च को नागेश्वरधाम कॉलोनी निवासी अनुराग आंजना ने चिमनगंज थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्त अनिरुद्ध सेन के साथ तराना से 8 लाख रुपये लेकर उज्जैन लौट रहा था. शाम करीब 7 बजे सायरखेडी स्थित झमाझम कैफे के पास बिना नंबर की नीले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. बदमाशों ने मारपीट कर एक्टिवा की डिक्की में रखे 8 लाख रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की. जांच के दौरान फरियादी के साथ मौजूद उसका दोस्त अनिरुद्ध सेन बार-बार बयान बदलता नजर आया. पुलिस ने जब उससे सख्ती और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश कबूल कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

घेराबंदी कर लूट को दिया अंजाम

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अनिरुद्ध को पहले से जानकारी थी कि अनुराग 8 लाख रुपये लेने तराना जा रहा है. उसने यह जानकारी अपने दोस्त रोहित बनोलिया को दे दी और उसकी लोकेशन भी शेयर की. इसके बाद रोहित ने अपने साथी आलोक लोट और यश सोलंकी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट हटा दी और चेहरा ढककर सुनसान रास्ते पर घेराबंदी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपियों से 5 लाख रुपए बरामद

पुलिस ने मामले में रोहित बनोलिया निवासी तिरुपति धाम कॉलोनी, अनिरुद्ध सेन निवासी गुदरी चौराहा, आलोक लोट उर्फ बुद्धा निवासी भेरूगढ़ और यश सोलंकी निवासी बहादुरगंज को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 8 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये नगद बरामद किए गए हैं, जबकि शेष राशि की बरामदगी के लिए आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है. इस पूरे मामले के खुलासे में निरीक्षक गजेंद्र पचोरिया, उपनिरीक्षक जयदीप राठौर, सहायक उपनिरीक्षक दिनेश भाट सहित पुलिस टीम के अन्य जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!