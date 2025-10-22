Advertisement
उज्जैन में दरमियानी रात हुई बड़ी वारदात, मामूली विवाद पहुंचा हत्या तक, पुलिस ने 10 घंटे में सुलझाई गुत्थी

MP Crime News: उज्जैन में मामूली गाड़ी की टक्कर का विवाद हत्या में बदल गया. दरमियानी रात 3:30 बजे चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने 10 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी सुलझा ली.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:02 AM IST
उज्जैन में दरमियानी रात हुई बड़ी वारदात, मामूली विवाद पहुंचा हत्या तक, पुलिस ने 10 घंटे में सुलझाई गुत्थी

Ujjain Crime News: उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे एक मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली. यह विवाद दो पक्षों के बीच वाहन टकराने के कारण शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते चाकूबाजी की हिंसक वारदात में बदल गया. चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल युवक की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.मामले की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई शुरू की. चार थानों की संयुक्त टीमों, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को मिलाकर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तत्परता दिखाते हुए मात्र 10 घंटे के भीतर ही हत्या की इस गुत्थी को सफलतापूर्वक सुलझा लिया.

यह भी पढ़ें: Rajgarh News-राजगढ़ में चाचा ने भतीजी पर फेंका एसिड, जमीन पर पटककर घसीटा, मेढ़ को लेकर हुआ था विवाद

 

पुलिस ने 10 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी
दरअसल, उज्जैन के थाना शहर के कोतवाल इलाके में मंगलवार देर रात एक छोटी सी गाड़ी की टक्कर को लेकर हुआ झगड़ा खून-खराबे में बदल गया. रात करीब 3:30 बजे दो पक्षों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी की नौबत आ गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई. यह घटना पूरी तरह से CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को जांच में काफी मदद मिली. सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर चार थानों, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की जॉइंट टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या का खुलासा किया.

यह भी पढ़ें: दुर्लभ कश्यप के फैन ने की युवक की हत्या, कंधा टकराने पर चाकू से गोदा, अब किया सरेंडर

 

7 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने घटना में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी उदय उर्फ बाबू, उमंग घावरी, आकाश उर्फ अक्कू, मोहित भवर, आर्यन माली, आकाश प्रजापत और एक 17 वर्षीय नाबालिग ऋषभ शामिल हैं. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना में शामिल अन्य संभावित सह-आरोपियों का पता लगाया जा सके.

