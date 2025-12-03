Advertisement
उज्जैन पुलिस का अनोखा मॉडल: घर छोड़ चुके 291 बच्चों की कराई वापसी, हर तरफ हो रही चर्चा

Ujjain Police: उज्जैन पुलिस ने घर छोड़ चुके 291 बच्चों की सकुशल वापसी कराई है, जिसमें उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा का अहम रोल रहा है, ये बच्चें अलग-अलग वजहों से घर छोड़कर चले गए थे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 03, 2025, 12:37 PM IST
उज्जैन पुलिस की अनोखी पहल
उज्जैन पुलिस की अनोखी पहल

Navjeevan Mission Ujjain: उज्जैन में इस साल एक नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चे अपने घरों से अलग-अलग कारणों से भाग गए थे. कोई पढ़ाई में फेल होने के डर से घर छोड़ गया तो किसी का परिवार में विवाद हुआ, कुछ बच्चे सोशल मीडिया के बहकावे में आ गए, तो कई बच्चे आत्मविश्वास टूटने से परेशान होकर घर से निकल गए. इस साल 261 बच्चों ने घर छोड़ दिया था, जबकि कुछ पुराने मामलों को मिलाकर उज्जैन पुलिस ने ऐसे 291 बच्चों को खोज निकाला है. यह पूरा अभियान उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया, उन्होंने सिर्फ बच्चों को खोजने की प्रक्रिया तेज नहीं की बल्कि उनके भविष्य को सुधारने के लिए 'नवजीवन मिशन' की शुरुआत भी की है. 

उज्जैन एसपी ने कराई काउंसलिंग

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा की पहल ने प्रदेश में बाल संरक्षण और पुनर्वास का नया मॉडल खड़ा किया है, उन्होंने सिर्फ बच्चों को खोजने का अभियान नहीं चलाया, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक भविष्य को नया रास्ता देने के लिए के लिए नवजीवन मिशन शुरू किया है. जब 120 बच्चों और उनके माता-पिता की काउंसलिंग आयोजित की गई तो काउंसलिंग के दौरान कई कारण सामने आए हैं, जिनमें पढ़ाई का दबाव और परीक्षा का डर, पारिवारिक कलह या मोहल्ले में विवाद, सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, प्रेम प्रसंग और आत्मविश्वास में गिरावट सबसे बड़ी वजह मानी गई है. एसपी प्रदीप शर्मा ने साफ कहा सिर्फ बच्चों को खोज लेना काफी नहीं है, उनके मन और भविष्य को संभालना भी जरूरी है. 

स्कूलों में एडमिशन

शिक्षा विभाग के सहयोग से बच्चों का दोबारा स्कूल में एडमिशन शुरू कराया गया है, ताकि फिर से वह अपनी पढ़ाई शुरू कर सके. एक बच्ची, जिसने क्षीरसागर स्टेडियम में बॉक्सिंग छोड़ दी थी, उसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू कराई जा रही है. इसी तरह से कई बच्चियों ने पुलिस में भर्ती होने की इच्छा जताई, उन्हें महिला आरक्षकों और महिला सब-इंस्पेक्टर के मेंटरशिप प्रोग्राम से जोड़ा गया है. बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ताकि वे गलत प्रभाव से बच सकें, काउंसलिंग के दौरान एक मां ने बताया कि उनकी बच्ची अनाथ आश्रम में रह रही है और घर वापस आने से इंकार कर रही है, इस पर एसपी शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से बात कर मां को फिर से बेटी से मिलाने का भरोसा दिया है. 

एसपी ने कहा कि इन बच्चों का लगातार फॉलोअप लिया जाएगा. जहां हर महीने इन बच्चों की हर महीने बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें स्कूल, परिवार और समाज, हर स्तर पर उनकी समस्याओं का विश्लेषण और समाधान किया जाएगा और पिछले पांच सालों में पुलिस की तरफ से दस्तयाब किए गए सभी बच्चों की केस स्टडी भी तैयार होगी. शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण, जनजाति कल्याण और अन्य विभागों को सुधारात्मक सुझाव भेजे जाएंगे. एसपी प्रदीप शर्मा की इस पहल ने न सिर्फ सैकड़ों बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा, नई उम्मीद और नई शुरुआत भी दी है. जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है. 

उज्जैन से अनिमेष सिंह की रिपोर्ट

Ujjain Policeujjain sp pradeep sharmamp news

