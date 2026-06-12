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उज्जैन: मुहर्रम से पहले पुलिस की दो टूक, कानून से खिलवाड़ किया तो सीधे होगी कार्रवाई

Ujjain Police Muharram Advisory: उज्जैन में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. इसी के तहत जीवाजीगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई,जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, समाज के गणमान्य नागरिकों और मुहर्रम आयोजकों ने भाग लिया.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 12, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:17 PM IST
उज्जैन: मुहर्रम से पहले पुलिस की दो टूक, कानून से खिलवाड़ किया तो सीधे होगी कार्रवाई

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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