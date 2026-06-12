एडिशनल एसपी ने बताया कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उनके विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की जाएगी. थाना प्रभारियों को ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में यह भी तय किया गया कि मुहर्रम के सभी जुलूस केवल परंपरागत मार्ग से ही निकाले जाएंगे.किसी भी नए या वैकल्पिक मार्ग की अनुमति नहीं दी जाएगी. आयोजकों ने भी प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे निर्धारित और पारंपरिक मार्ग का ही पालन करेंगे. प्रशासन की ओर से जुलूस मार्ग पर बिजली व्यवस्था, खुले नालों को ढंकने और सड़क मरम्मत कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं. वहीं आमजन को यातायात संबंधी परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार किया जा रहा है.