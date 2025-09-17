क्या खत्म हो जाएगी रावण दहन की परंपरा? विरोध में लगाए गए पोस्टर, प्रतिबंध लगाने की मांग
Ujjain News-उज्जैन में एक बार फिर रावण दहन का विरोध करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है. शहर के कई इलाकों में रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं. महाकाल सेना ने खासतौर पर ब्राह्मणों से अपली की है कि वे रावण दहन जैसे आयोजनों में हिस्सा ना ले.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:03 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में दशहरा से पहले ही कई इलाकों में रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं. महाकाल सेना और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन का विरोध करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की अपील है. महाकाल सेना ने खासतौर पर ब्राह्मणों से अपील की है कि वे रावण दहन जैसे आयोजनों में हिस्सा न लें. बता दें कि इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. 

बैठक में लिया गया फैसला
मंगलवार को परशुराम मंदिर में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसमें देशभर में रावण दहन का विरोध करने का फैसाल लिया गया. महाकाल सेना के संरक्षक महेश पुजारी ने कहा कि इतिहास  या रामायण में कहीं भी रावण दहन का उल्लेख नहीं है. यह परंपरा अब मनोरंजन का साधन बन चुकी है. जो वास्तव राम की तरह हैं, वही रावण दहन करें. 

विरोध में लगाए पोस्टर 
अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रामघाट, गुदरी चौराहे और महाकाल घाटी के पास रावण दहन को लेकर पोस्टर लगाए हैं. इन पोस्टरों में सवाल उठाया गया है कि आखिर रावण का दहन क्यों किया जाए और क्यों न इस परंपरा को बंद कर दिया जाए. पिछले साल भी महाकाल सेना ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर रावण दहन पर रोक लगाने की मांग की थी. 

सीएम को लिखा था पत्र 
महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले साल सीएम को पत्र लिखा था. सीएम को लिखे पत्र में कहा था कि द्वापर युग में घटित हुई घटना को लेकर आज भी रावण दहन कर लाखों ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है. पुतला जलाना ही है कि ऐसे लोगों का दहन करें जो मां बेटियों के साथ गलत कर उनकी हत्या कर देते हैं. बता दें कि महाकाल सेना और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन करने वाली समितियों से कई प्रश्नों का शास्त्र सम्मत उत्तर देने की मांग की है.

यहां पूजा जाता है रावण
बता दें कि जहां एक तरफ रावण के पुतले का दहन किया जाता है वहीं विदिशा जिले का एक गांव है जिसमें रावण की पूजा की जाती है. रावण की पूजा ही नहीं बल्कि गांव का नाम भी रावण ही है. इस गांव में रावण बाबा का मंदिर है. रावण गांव के इस मंदिर में पूजा-अर्चना की जाती है. भगवान से पहले यहां रावण को दर्जा दिया गया है. हर शुभ से पहले रावण बाबा की पूजा की जाती है. कोई भी शुभ काम रावण की पूजा के बगैर नहीं होता है. 

