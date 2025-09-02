उज्जैन में गणेश पंडाल में लगे आतंकियों के पोस्टर, श्रद्धालु पैरों से रौंदकर कर रहे प्रवेश

Ujjain News-उज्जैन में एक गणेश पंडाल में आतंकी हाफिज सईद और पहलगाम आतंकी घटना में शामिल आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं. यह पोस्टर जमीन पर लगाए गए है. यहां आने वाले श्रद्धालु जब पंडाल में दर्शन के लिए घुसने से पहले पोस्टर पर जूते-चप्पल रखकर प्रवेश कर रहे हैं.
MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव के बीच गणेश पांडालों में अलग-अलग थीम पर सजावट की गई है. आयोजकों ने झांकियों में अलग-अलग तरह की सजावटें की हैं. लेकिन शहर के गुदरी चौराहे पर विराजित गुदरी गण राज पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पंडाल में आतंकी हाफिज सई और पहलगाम घटना में शामिल आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु इन पोस्टरों को चप्पल-जूतों से रौंद रहे हैं.
पैरों में रौंदने से पहले कौम नहीं पूछेंगे
यह पंडाल चौबीस खंभा मंदिर के पास स्थित है. यह पोस्टर पंडाल के प्रवेश द्वार के नीचे लगाए गए हैं ताकि भगवान गणेश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु उन पर जूते-चप्पल रखकर प्रवेश करें. पंडाल में लगे पोस्टर पर लिखा है, तुमने धर्म पूछकर मारा था, हम पैरों से रौंदने से पहले कौम नहीं पूछेंगे.
पहलगाम में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि
जानकारी के अनुसार, यह पोस्टर सर्व हिंदू समाज शिप्रा नवयुवक मंडल द्वारा लगाया गया है. साथ ही पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला एक पोस्टर भी लगाया गया है. आयोजन के बारे में संगठन के रितेश माहेश्वरी ने बताया कि हम चाहते थे कि त्योहारों के समय लोग पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को ना भूलें और जिन्होंने यह कृत्य किया है उन्हें औकात दिखाई जाए. इसलिए ऐसे लोगों की तस्वीरें पंडाल में इस तरह लगाई गई हैं कि भक्त उनके चेहरों पर पैर रखकर ही प्रवेश करें.
हर जगह हो रही है चर्चा
ऐसे पोस्टर धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से विवाद खड़ा कर सकते हैं. फिलहाल प्रशासन ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह मामला धार्मिक आयोजन से जुड़ा है, इसलिए यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है. बीते दिनों भोपाल में लगाए एक पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. मुस्लिम समाज की आपत्ति के बाद प्रशासन ने पोस्टर को हटा दिया था.
