 Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी, दे डाली नसीहत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877375
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी, दे डाली नसीहत

Ujjain News-महाकालेश्वर मंदिर को अखाड़े को सौंपने को लेकर दिए बयान को लेकर पुजारी महेश शर्मा भड़क गए. उन्होंने महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी के बयान को लेकर उन्हें अपने अखाड़े की गंदगी साफ करने की नसीहत दे डाली. पुजारी महेश शर्मा ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था प्रशासन सालों से अच्छे से संभाल रहा है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी, दे डाली नसीहत

Ujjain Mahakaleshwar Mandir-उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी के बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने कथा के दौरान कहा था कि महाकाल मंदिर को सरकारी नियंत्रण से हटाकर महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप देना चाहिए. प्रेमानंद पुरी के इस बयान का वीडियो भी सामने आया था. अब उनके बयान को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा भड़क गए हैं. 

महेश शर्मा ने महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी के बयान की निंदी करते हुए उन्हें अखाड़े की गंदगी साफ करने की नसीहत दी. 

क्या बोले महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी
दरअसल, श्रावण महोत्सव के तहत 10 जुलाई से 4 अगस्त तक नक्षत्र होटल में प्रेमानंद पुरी की कथा का आयोजन किया गया था. इसी कथा में उन्होंने कहा था कि देश के अधिकांश मंदिरों पर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है. हम सरकार से मांग करते हैं कि मंदिरों को अखाड़ों को वापस सौंपा जाए. महाकाल मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े का था. मध्यप्रदेश सरकार को पत्र लिखकर मंदिर को अखाड़े को सौंपने की मांग की है. मैं स्वयं भी मंदिर की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं. 

प्रशासन अच्छे से संभाल रहा मंदिर
प्रेमानंद पुरी के इस बयान को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा भड़क गए. पुजीर महेश शर्मा ने कहा कि महाकाल मंदिर की व्यवस्था पिछले 40 सालों से प्रशासन अच्छे से संभाल रहा है. प्रेमानंद का यहा कहना कि प्रशासन मंदिर नहीं संभाल पा रहा है, पूरी तरह से गलत है. इसके साथ ही यह कहना कि मंदिर महानिर्वाण अखाड़े का है, यह भी गलत है. 

मंदिर पर पुजारियों का अधिकार
पुजारी महेश शर्मा ने कहा,'महामंडलेश्वर पहले अपने अखाड़े में बैठे शादीशुदा संतों को बाहर निकालें. उन्होंने कहा कि मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के शासन और आज तक महाकाल मंदिर की रक्षा पुजारियों ने ही की है. मंदिर पर अधिकार अगर किसी का है, तो वह 16 पुजारियों का है. यदि मंदिर किसी को सौंपना ही है तो हमें सौंपिए, किसी अखाड़े को नहीं.

यह भी पढ़े-'ट्रेन आज मैं चलाऊंगा' लोको पायलट हो गया हैरान, ग्वालियर में जरा सी चूक पड़ जाती भारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsMahakal Mandir

Trending news

mp news
Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी
Chhattisgarh News In Hindi
Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी
durg news
छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संधिग्ध
CM Vishnu deo Sai
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 186 करोड़ की सौगात, CM साय की बड़ी घोषणा
Bilaspur hit and run
Government of India की कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारकर भागा ड्राइवर
MP High court
OBC को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की मांग
mp nagar palika
एमपी में अब नहीं हिलेगी नपा अध्यक्षों की कुर्सी! प्लान तैयार, लागू होने का इंतजार
mp alert news
15 अगस्त को दिल्ली-एमपी में हमले की साजिश नाकाम, लॉरेंस के 6 गुर्गे गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam
ED को चुनौती देने गए पूर्व सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें पूरा मामला
MP Top News Today
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
;