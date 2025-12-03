शर्मनाक! रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने सो रहे दिव्यांग पर बरसाए थप्पड़ और लात; GRP SP ने किया निलंबित

Police Officer Suspended In Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा रेलवे स्टेशन से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. स्टेशन पर एक दिव्यांग युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हैरान करने वाली बात यह रही कि दिव्यांग युवक से मारपीट करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद रेलवे यात्रियों की सुरक्षा में तैनात जीआरपी का प्रधान आरक्षक था. इस घटना के सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और जीआरपी एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया.

स्टेशन पर सो रहा था दिव्यांग

मामला मंगलवार सुबह करीब 10 बजे का बताया जा रहा है. नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक दिव्यांग युवक अपने बैग को सिरहाने रखकर सोया हुआ था. तभी ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के प्रधान आरक्षक मानसिंह ने उसे जगाया और बिना किसी वजह से लात-घूंसों से उसकी पिटाई कर दी. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरक्षक दिव्यांग युवक को कई थप्पड़ मारता है और फिर धक्का देकर दूर जाने को कहता है. इस दौरान दिव्यांग युवक रोते हुए प्लेटफॉर्म से दूर जाता नजर आता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना को एसी कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही जनाक्रोश बढ़ने लगा और रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए. इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जीआरपी एसपी ने आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.

पुलिस की छवि हुई खराब

निलंबन आदेश में लिखा गया है कि ड्यूटी के दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट कर आरक्षक ने न केवल कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही दिखाई, बल्कि रेल पुलिस की छवि को भी गंभीर क्षति पहुंचाई है. इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए तुरंत निलंबन की कार्रवाई की गई है. आरक्षक मानसिंह का दावा है कि दिव्यांग युवक शराब के नशे में था और अपबशब्द बोल रहा था, इसलिए उसे हटाया गया.

