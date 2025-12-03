Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3027579
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

शर्मनाक! रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने सो रहे दिव्यांग पर बरसाए थप्पड़ और लात; GRP SP ने किया निलंबित

Ujjain News-उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन पर एक आरक्षक ने दिव्यांग युवक को पीट दिया. इस घटना को ट्रेन के एसी कोच में बैठे एक यात्री ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद जीआरपी एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शर्मनाक! रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने सो रहे दिव्यांग पर बरसाए थप्पड़ और लात; GRP SP ने किया निलंबित

Police Officer Suspended In Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा रेलवे स्टेशन से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. स्टेशन पर एक दिव्यांग युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हैरान करने वाली बात यह रही कि दिव्यांग युवक से मारपीट करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद रेलवे यात्रियों की सुरक्षा में तैनात जीआरपी का प्रधान आरक्षक था. इस घटना के सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और जीआरपी एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया. 

स्टेशन पर सो रहा था दिव्यांग
मामला मंगलवार सुबह करीब 10 बजे का बताया जा रहा है. नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक दिव्यांग युवक अपने बैग को सिरहाने रखकर सोया हुआ था. तभी ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के प्रधान आरक्षक मानसिंह ने उसे जगाया और बिना किसी वजह से लात-घूंसों से उसकी पिटाई कर दी. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरक्षक दिव्यांग युवक को कई थप्पड़ मारता है और फिर धक्का देकर दूर जाने को कहता है. इस दौरान दिव्यांग युवक रोते हुए प्लेटफॉर्म से दूर जाता नजर आता है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस घटना को एसी कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही जनाक्रोश बढ़ने लगा और रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए. इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जीआरपी एसपी ने आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की छवि हुई खराब
निलंबन आदेश में लिखा गया है कि ड्यूटी के दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट कर आरक्षक ने न केवल कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही दिखाई, बल्कि रेल पुलिस की छवि को भी गंभीर क्षति पहुंचाई है. इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए तुरंत निलंबन की कार्रवाई की गई है. आरक्षक मानसिंह का दावा है कि दिव्यांग युवक शराब के नशे में था और अपबशब्द बोल रहा था, इसलिए उसे हटाया गया. 

यह भी पढ़ें-134 साल पुराना रेलवे स्टेशन, हावड़ा-नागपुर-मुंबई के लिए लाइफलाइन; मिला 'A' ग्रेड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsmp latest news

Trending news

mp news
रेलवे स्टेशन पर आरक्षक ने सो रहे दिव्यांग पर बरसाए थप्पड़ और लात, Video वायरल
mp news
एमपी के इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा होते हैं बाल विवाह, लगातार बने हुए हैं हॉट-स्पॉट
satna news
फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करते-करते आवेश में आई युवती, काट ली हाथ की नस, बोली- 3 साल..
mp news
राजस्थान सरकार ने 1000 पुलिसकर्मी को 9 महीने के लिए भेजा एमपी, जानिए क्यों
chhattisgarh news
इस जनजाति की हैरान करने वाली परंपरा...बिना डरे लिव-इन में रह सकते हैं लड़का-लड़की
bhopal gas tragedy
3 दिसंबर की सरकारी छुट्टी, क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
raigarh news
RPF पोस्ट के अंदर खून-खराबा, हेड कांस्टेबल ने साथी प्रधान आरक्षक को मारी गोली, मौत
damoh news
SIR कार्य में लगे कर्मचारियों पर आफत! एक हार्ट अटैक, तीन रोड एक्सीडेंट का शिकार
dhar news
भोजशाला में फिर बढ़ा तनाव, मौला मस्जिद के बाहर हंगामा, ASI ने जब्त किया वाग्देवी...
mp news
दारू-मुर्गा पार्टी की गुलामी से तंग बहू ने दी जान,जेठ-देवर पर रोटियां बनवाने का आरोप