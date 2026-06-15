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राज्यसभा सांसद महेश केवट ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, ‘विकसित मध्यप्रदेश’ के लिए मांगी मन्नत

Ujjain News-नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद महेश केवट ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने बाबा महाकाल से मध्यप्रदेश की सुख-समृद्धि, किसानों की खुशहाली और युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की. उन्होंने सीएम मोहन यादव के कार्यों की सराहना भी की.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:24 PM IST
राज्यसभा सांसद महेश केवट ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, ‘विकसित मध्यप्रदेश’ के लिए मांगी मन्नत

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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