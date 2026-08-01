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महाकाल की पहली शाही सवारी के लिए उज्जैन तैयार, 1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान लागू

3 अगस्त सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी के लिए उज्जैन पुलिस-प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात इंतजाम किए हैं. भीड़ को संभालने के लिए CCTV और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही लगभग 1,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:40 PM IST
महाकाल की पहली शाही सवारी के लिए उज्जैन तैयार, 1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान लागू

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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