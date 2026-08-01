महाकाल की पहली शाही सवारी के लिए उज्जैन तैयार, 1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान लागू

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मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान शिव के हर भक्त के लिए सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार बहुत खास होता है. इस साल यह मौका और भी खास होगा, क्योंकि 3 अगस्त को भगवान महाकाल शहर में भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे. लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दर्शन की प्रक्रिया के लिए व्यापक इंतजाम पूरे कर लिए हैं. इस बार सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. सवारी के पूरे रास्ते पर CCTV कैमरों और ड्रोन से लगातार नजर रखी जाएगी और इसका लाइव फुटेज सीधे कंट्रोल रूम तक भेजा जाएगा.
1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा
उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि पहली 'शाही सवारी' के दौरान लगभग 1,500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. सवारी के रास्ते के साथ-साथ मुख्य चौराहों, मंदिर परिसर और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरे ऑपरेशन का प्रबंधन अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. सवारी के पूरे रास्ते पर CCTV कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा, पहली बार पूरे कार्यक्रम की निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी. ड्रोन से मिलने वाली लाइव फुटेज सीधे कंट्रोल रूम तक भेजी जाएगी, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत निर्णय लेने और जरूरी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
ट्रैफिक प्लान लागू
SP शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले से तय ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डायवर्जन रूट भी तय किए गए हैं. इनकी जानकारी पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से पहले ही दी जा चुकी है. नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का काम भी चल रहा है ताकि सवारी का रास्ता पूरी तरह साफ और व्यवस्थित रहे. प्रशासन का मकसद यह पक्का करना है कि भगवान महाकाल की 'शाही सवारी' बिना किसी रुकावट के अपने तय रास्ते पर आगे बढ़े और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो.
प्रमुख पार्किंग स्थल
गाड़ियों की पार्किंग के लिए मुख्य जगह के तौर पर काल भैरव इलाके को चुना गया है. इसके अलावा इंदौर रोड पर भी पार्किंग का अतिरिक्त इंतजाम किया गया है. दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता त्रिवेणी गेट से शुरू होकर महाकाल लोक से होते हुए मंदिर तक जाएगा. श्रद्धालु इसी रास्ते से वापस लौटेंगे, जिससे उन्हें अपने जूते-चप्पल और अन्य सामान लेने में आसानी होगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा इंतजाम सिर्फ़ 'शाही सवारी' तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें आने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भीड़ को संभालने के अनुभव से भविष्य के इंतजामों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
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