महाकाल की पहली शाही सवारी के लिए उज्जैन तैयार, 1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान लागू

1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि पहली 'शाही सवारी' के दौरान लगभग 1,500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. सवारी के रास्ते के साथ-साथ मुख्य चौराहों, मंदिर परिसर और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरे ऑपरेशन का प्रबंधन अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. सवारी के पूरे रास्ते पर CCTV कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा, पहली बार पूरे कार्यक्रम की निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी. ड्रोन से मिलने वाली लाइव फुटेज सीधे कंट्रोल रूम तक भेजी जाएगी, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत निर्णय लेने और जरूरी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.