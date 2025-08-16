Ujjain News-महाकाल का खजाना लबालब, सावन में दिल खोलकर भक्तों ने किया दान, करोड़ों की हुई बारिश
Ujjain News-महाकाल का खजाना लबालब, सावन में दिल खोलकर भक्तों ने किया दान, करोड़ों की हुई बारिश

Ujjain News-उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस साल सावन में भक्तों ने दिल खोलकर कर दान किया है. सावन के महीने में इस साल भगवान महाकाल मंदिर को 27 करोड़ रुपए की आय हुई है. 11 जुलाई से 9 अगस्त तक 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:20 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस साल सावन के महीने में रिकॉर्ड तोड़ पैसा बरसा है. सावन के महीने में इस बार भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है. मंदिर में जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे तो उन्होंने महाकाल मंदिर का खजाना भी लबालब कर दिया. सावन के पवित्र महीने में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक महाकाल मंदिर को 27 करोड़ रुपए की आय हुई है. 

इस पूरे महीने में 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं. 

30 दिनों ने में पहुंचे 85 लाख श्रद्धालु
श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि श्रावण महीना भगवान शिव का अति प्रिय माह माना जाता है. यही वजह है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंचते हैं. इस साल श्रावण के 30 दिनों में 85 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए. जिनमें नागपंचमी पर आए भक्त भी शामिल हैं. 

5 करोड़ का दान मंदिर को मिला
मंदिर में पहुंचे भक्तों ने दानपेटी, ऑनलाइन चेक और नगद के माध्यम से करीब 5 करोड़ का दान मंदिर को दिया है. वहीं लड्डू प्रसादी, शीघ्र दर्शन सहित अन्य आय के स्त्रोतो से मंदिर को 22 करोड़ रुपए की आय हुई है. मंदिर को होने वाली आय से कई प्रकल्प चलते हैं. मंदिर की व्यवस्था, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर विस्तारीकरण समेत मंदिर की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है. 

धार्मिक पर्यटन में बढ़त 
बता दें कि महाकाल लोक खुलने के बाद उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. 2023 में 5.28 करोड़ लोग उज्जैन आए, जबिक 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.32 करोड़ पहुंच गया. साल भर में 39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं पिछले 2 सालों में 12 करोड़ 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए. 

;