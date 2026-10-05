सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण तेज, गाड़ी अड्डा-निकास चौराहा समेत 3 मार्ग होंगे चौड़े

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सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी लाई जा रही है. शहर के तीन प्रमुख मार्गों पर चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है. सोमवार को नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों के साथ इन मार्गों का निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.
गाड़ी अड्डा से निकास चौराहा, बंबई वाले की धर्मशाला से दानी गेट और गुदरी चौराहा से पानदरीबा होते हुए हरसिद्धि पाल तक सड़क चौड़ी की जा रही है. निगम अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण के साथ सीवरेज, नाली निर्माण और अन्य जरूरी काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
18 मीटर चौड़ा किया जाएगा
गाड़ी अड्डा से निकास चौराहा तक करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क को 18 मीटर चौड़ा किया जाना है. वहीं, बंबई वाले की धर्मशाला से दानी गेट तक करीब 470 मीटर सड़क को 18 मीटर चौड़ा किया जाएगा.
कौन सा मार्ग होगा चौड़ा
इसी तरह गुदरी चौराहा से पानदरीबा होते हुए हरसिद्धि पाल तक करीब 570 मीटर मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाना है. यह मार्ग धार्मिक और यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. बाबा महाकाल की सवारी और सिंहस्थ की पेशवाई के दौरान भी इस मार्ग का उपयोग होता है.
रहवासियों का सहयोग
खास बात यह है कि सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई में क्षेत्र के रहवासियों का भी सहयोग मिल रहा है. कई रहवासी अपने मकानों और प्रतिष्ठानों के चिन्हित प्रभावित हिस्सों को खुद हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं. इससे चौड़ीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.
अधिकारियों को निर्देश
नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रहवासियों के साथ समन्वय बनाकर काम जल्द पूरा किया जाए. साथ ही सड़क से जुड़े सीवरेज, नाली निर्माण और अन्य जरूरी कार्यों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.