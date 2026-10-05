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सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण तेज, गाड़ी अड्डा-निकास चौराहा समेत 3 मार्ग होंगे चौड़े

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में तीन प्रमुख मार्गों का सड़क चौड़ीकरण शुरू हो गया है. गाड़ी अड्डा-निकास चौराहा समेत तीन मार्गों को 15 से 18 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा. रहवासी भी प्रभावित हिस्से खुद हटा रहे हैं.

Written ByAnimesh Singh
Published: Oct 05, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:35 PM IST
सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण तेज, गाड़ी अड्डा-निकास चौराहा समेत 3 मार्ग होंगे चौड़े
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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