उज्जैन में सीएम मोहन के निर्देश पर एक्शन, RTO की बड़ी कार्रवाई, मुंबई रूट की बस जब्त
उज्जैन में सीएम मोहन के निर्देश पर एक्शन, RTO की बड़ी कार्रवाई, मुंबई रूट की बस जब्त

MP News: सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन में आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई बसों का चालान काटा है, जबकि मुंबई रूट पर जाने वाली एक बस को भी जब्त किया है, उज्जैन में हुई यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:18 AM IST
उज्जैन में आरटीओ का सख्त एक्शन
उज्जैन में आरटीओ का सख्त एक्शन

Ujjain News: उज्जैन में सीएम मोहन यादव के निर्देशों का असर दिखना शुरू हो गया है. परिवहन विभाग ने उज्जैन जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है. जहां मंगलवार को आरटीओ संतोष मालवीय और उनकी टीम ने एक साथ सात बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है. ये बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली थी,जो की बीच के शहरों की सवारी बैठाते और यात्रियों से अधिक किराया लेते भी पाई गई हैं. इसके अलावा मुंबई रूट की एक बस को भी जब्त किया गया है. बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सात बसों पर चालानी कार्रवाई की है. 

मंगलवार रात हुआ एक्शन 

मंगलवार को उज्जैन में देवास गेट बस स्टैंड पर मुंबई की आल इंडिया परमिट की बस को जप्त किया है, बस उज्जैन से इंदौर होते हुए मुंबई जा रही थी, उज्जैन आरटीओ ने कार्रवाई के दौरान बस को रोका था, जहां टूरिस्ट बस होने के बावजूद बस संचालक जगह-जगह से सवारियां बिठा रहा था, ऑल इंडिया टूरिस्ट के तहत बस चालक सवारियां नहीं बिठा सकता है. ऐसी बसों पर 100000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ऑल इंडिया परमिट के कई प्रावधानों का उल्लंघन भी पाया गया था, जबकि ऑल इंडिया टूरिस्ट बस में ऑनलाइन टिकिट बुकिंग में भी धांधली पाई गई थी, जिसके बाद बस पर कार्रवाई करते हुए उसे जब्त किया गया. 

उज्जैन से लिया भारी किराया 

बताया जा रहा है कि उज्जैन से महाराष्ट्र के बीच चलने वाली इस बस में एक यात्री से महाराष्ट्र तक जाने का किराया 800 रुपए लिया गया जबकि दूसरे यात्री से 1250 रुपए लिए गए, ऐसे में बस को जब्त कर थाने पहुंचाया गया. चार अन्य बसों के खिलाफ भी नियमों का उल्लंघन करने पर टीम ने जब्त करने की कार्रवाई की गई. क्योंकि बताया जा रहा है कि उज्जैन में इस तरह से आरटीओ के नियमों में लंबे समय से धांधली की खबरें आ रही थी, जिसकी शिकायतें सीएम मोहन यादव तक भी पहुंची थी, ऐसे में इस पर एक्शन लिया गया है. 

उज्जैन में आरटीओ की इस कार्रवाई के बाद अब सब सकते में हैं, क्योंकि यह कार्रवाई तेजी से की गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी आरटीओ की तरफ से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है.

