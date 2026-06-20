उज्जैन में साधु की मौत के 10 दिन बाद खुदवाई गई समाधि, भाई ने जताई हत्या की आशंका

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Ujjain Sadhus Death-मध्यप्रदेश के उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर क्षेत्र स्थित मलानी बाबा की कुटिया में रहने वाले साधु गंगेश्वरी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. साधु के निधन के बाद उन्हें कुटिया के पीछे समाधि दे दी गई थी. हालांकि करीब 10 दिन तक उनसे संपर्क नहीं होने पर उनके भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कुटिया के पीछे बनी समाधि खुदवाकर शव बाहर निकलवाया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.
भाई ने दर्ज कराई शिकायत
पुलिस के अनुसार, जावरा के पीपली बाजार निवासी अनिल जोशी ने 17 जून को शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनके भाई सुनील जोशी ने संन्यास लेने के बाद गंगेश्वरी महाराज नाम धारण कर लिया था और वे मंगलनाथ क्षेत्र की मलानी बाबा कुटिया में रहते थे. अनिल जोशी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले उनकी अपने भाई से आखिरी बार बातचीत हुई थी. इसके बाद उनका मोबाइल बंद आने लगा और उनसे संपर्क पूरी तरह टूट गया।
हत्या की जताई आशंका
भाई की तलाश में उज्जैन पहुंचे अनिल जोशी ने कुटिया और आसपास के लोगों से जानकारी ली. इस दौरान अनिल जोशी को बताया गया कि गंगेश्वरी महाराज का करीब 10 दिन पहले निधन हो गया था. उन्हें उनकी कुटिया के पीछे ही समाधि दे दी गई थी. यह जानकारी मिलने के बाद परिजनों को मामला संदिग्ध लगा. उन्होंने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. अनिल जोशी ने आशंका जताई है कि उनके भाई की हत्या की गई है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. शिकायत के आधार पर करीब 10 दिन बाद शव को समाधि से निकाला गया. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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