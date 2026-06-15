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Sandipani Lok Renovation: उज्जैन में महाकाल लोक की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि आश्रम को भी नए स्वरूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य सरकार सिंहस्थ-2028 से पहले इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को सांदीपनि लोक के रूप में विकसित करने जा रही है. करीब 139 करोड़ रुपए की लागत से 5 हेक्टेयर क्षेत्र में एक भव्य आध्यात्मिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जो धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संगम होगा.
यह परियोजना उज्जैन के धार्मिक और पर्यटन महत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली मानी जा रही है. महर्षि सांदीपनि आश्रम वह पावन स्थल है जहां भगवान श्रीकृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी. ऐसे में इस स्थल का विकास देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा.
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने दी जानकारी
इस संबंध में कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि सांदीपनि आश्रम उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है. सिंहस्थ-2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के शहर में आने की संभावना है, ऐसे में सभी प्रमुख धर्मस्थलों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है.
सिंहस्थ-2028 से पहले बनेगा सांदीपनि लोक
कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सांदीपनि आश्रम क्षेत्र में पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, आवागमन और पर्यटक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए व्यापक परियोजना तैयार की गई है. इस परियोजना का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि सिंहस्थ-2028 से पहले इसे पूर्ण कर लिया जाए. प्रशासन का मानना है कि सांदीपनि लोक के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उज्जैन की पहचान वैश्विक धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत होगी.
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