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सिंहस्थ-2028 से पहले बदलेगी सांदीपनि आश्रम की तस्वीर, 139 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य सांदीपनि लोक

Sandipani Lok Renovation: उज्जैन में महर्षि सांदीपनि आश्रम को सिंहस्थ 2028 से पहले सांदीपनि लोक के रूप में विकसित किया जाएगा. करीब 139 करोड़ रुपए की लागत से 5 हेक्टेयर क्षेत्र में भव्य आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 15, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:09 PM IST
सिंहस्थ-2028 से पहले बदलेगी सांदीपनि आश्रम की तस्वीर, 139 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य सांदीपनि लोक

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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