Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3003832
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

शादी समारोह में 'चटनी' वाली चोरी! दुल्हन की मां का ध्यान भटकाकर उड़ाए लाखों के गहने, बच्चे बने मास्टरमाइंड

Ujjain News-उज्जैन में सांसी गिरोह ने बच्चों के जरिए चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस चोरी में दुल्हन की मां की साड़ी पर टमाटर की चटनी गिराकर ध्यान भटकाया और सोने के गहनों से भरे बैग से 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी चोरी कर ली. हालांकि पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है. आरोपी के घर से गुरुवार को सामान बरामद कर लिया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी समारोह में 'चटनी' वाली चोरी! दुल्हन की मां का ध्यान भटकाकर उड़ाए लाखों के गहने, बच्चे बने मास्टरमाइंड

MP Crime News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर सांसी गिरोह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. इस बार शादी समारोह के बीच दुल्हन की मां के बैग को निशाना बनाकर बदमाशों ने 2 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी और 10 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए. हालांकि पुलिस ने आरोपी के घर से पूरा सामान बरामद कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है. 

टमाटर की चटनी फेंक की वारदात
यह पूरी घटना 1 नवंबर को तिरुपति गार्डन, मंगलनाथ रोड पर हुई, जहां बबिता जुनवाल की बेटी प्रिया की शादी का रिसेप्शन चल रहा था. बारात शारदा होम्स कॉलोनी, आगर रोड से आई थी. कार्यक्रम के दौरान दूल्हा-दुल्हन मंच पर थे और इसी बीच बबिता अपनी बहू राखी के साथ कुर्सी पर बैठी थीं. तभी एक अज्ञात युवक ने उनके ऊपर टमाटर की चटनी फेंक दी. जब वे साड़ी साफ करने के लिए उठीं और वापस लौटीं तो उनका पर्स गायब मिला. 

बच्चे ने दिया चोरी को अंजाम
दुल्हन की मां के पर्सम में सोने के दो जोड़ी टॉप्स, सोने का नाक का काटा, एक मंगलसूत्र, चांदी की पायल, छह बिछिया और 10 हजार रुपए नकद रखा था. सीसीटीवी फुटेज में काली जैकेट पहले युवक और एक बच्चा दिखाई दिए, जो बैग उठाकर भागते नजर आए. जांच में आरोपी की पहचान राजगढ़ जिले के ग्राम गुलखेड़ी निवासी राज सिसौंदिया के रूप में हुई, यह युवक सांसी गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस ने गुरुवार को आरोपी के घर दबिश दी, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वह फरार हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य आरोपी फरार है
घर की कानूनी तलाशी में चोरी किया गया बैग और उसमें रखी करीब 2 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी बरामद हुई. फिलहाल आरोपी राज सिसौंदिया फरार है. जीवाजीगंज थाना पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का पूर्ण खुलासा किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें-6 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, रोते हुए निभाया आखिरी फर्ज, भावुक हुए लोग

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsujjain latest news

Trending news

mp news
6 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, रोते हुए निभाया आखिरी फर्ज, भावुक हुए लोग
mp news
पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था दामाद, ससुर ने दी समझाइश तो कर दी हत्या, हुआ फरार
Chhindwara News
एमपी में खतरनाक रोग एंथ्रेक्स का मंडराया खतरा! छिंदवाड़ा में पशुपालकों को दी चेतावनी
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने RJD को डुबाने का काम किया.. बिहार चुनाव परिणाम पर क्या बोले CM मोहन यादव
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में सीएम मोहन यादव का जबरदस्त इम्पैक्ट, 26 में से 22 सीटों पर NDA आगे
bihar chunav 2025
MP BJP की इस तगड़ी रणनीति से चारों खाने चित हुए तेजस्वी यादव, NDA बंपर जीत की ओर
Paddy Procurement News
MSP पर धान बेचने की आ गई डेट! छत्तीसगढ़ के सभी केंद्र तैयार
Malwa Express
मालवा एक्सप्रेस में हुआ बड़ा बदलाव, अब यहां से रवाना होगी ट्रेन, 20 मिनट बचेगा समय
Chhindwara News
दिल्ली ब्लास्ट जैसी एमपी में भी साजिश! छिंदवाड़ा से मिले 202 छोटे, 2 बड़े डायनामाइट
datia news
भांडेर में कुत्ते की तेरहवीं ने छू लिया दिल, मालिक का प्रेम बना मिसाल