शादी समारोह में 'चटनी' वाली चोरी! दुल्हन की मां का ध्यान भटकाकर उड़ाए लाखों के गहने, बच्चे बने मास्टरमाइंड

Ujjain News-उज्जैन में सांसी गिरोह ने बच्चों के जरिए चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस चोरी में दुल्हन की मां की साड़ी पर टमाटर की चटनी गिराकर ध्यान भटकाया और सोने के गहनों से भरे बैग से 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी चोरी कर ली. हालांकि पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है. आरोपी के घर से गुरुवार को सामान बरामद कर लिया गया है.
MP Crime News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर सांसी गिरोह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. इस बार शादी समारोह के बीच दुल्हन की मां के बैग को निशाना बनाकर बदमाशों ने 2 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी और 10 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए. हालांकि पुलिस ने आरोपी के घर से पूरा सामान बरामद कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है.
टमाटर की चटनी फेंक की वारदात
यह पूरी घटना 1 नवंबर को तिरुपति गार्डन, मंगलनाथ रोड पर हुई, जहां बबिता जुनवाल की बेटी प्रिया की शादी का रिसेप्शन चल रहा था. बारात शारदा होम्स कॉलोनी, आगर रोड से आई थी. कार्यक्रम के दौरान दूल्हा-दुल्हन मंच पर थे और इसी बीच बबिता अपनी बहू राखी के साथ कुर्सी पर बैठी थीं. तभी एक अज्ञात युवक ने उनके ऊपर टमाटर की चटनी फेंक दी. जब वे साड़ी साफ करने के लिए उठीं और वापस लौटीं तो उनका पर्स गायब मिला.
बच्चे ने दिया चोरी को अंजाम
दुल्हन की मां के पर्सम में सोने के दो जोड़ी टॉप्स, सोने का नाक का काटा, एक मंगलसूत्र, चांदी की पायल, छह बिछिया और 10 हजार रुपए नकद रखा था. सीसीटीवी फुटेज में काली जैकेट पहले युवक और एक बच्चा दिखाई दिए, जो बैग उठाकर भागते नजर आए. जांच में आरोपी की पहचान राजगढ़ जिले के ग्राम गुलखेड़ी निवासी राज सिसौंदिया के रूप में हुई, यह युवक सांसी गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस ने गुरुवार को आरोपी के घर दबिश दी, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वह फरार हो गया.
मुख्य आरोपी फरार है
घर की कानूनी तलाशी में चोरी किया गया बैग और उसमें रखी करीब 2 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी बरामद हुई. फिलहाल आरोपी राज सिसौंदिया फरार है. जीवाजीगंज थाना पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का पूर्ण खुलासा किया जाएगा.
