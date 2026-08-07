छात्रों के लिए जरूरी खबर: रविवार को खुले रहेंगे सभी स्कूल, छुट्टी रद्द, जानिए क्यों बदलना पड़ा शेड्यूल

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सावन के महीने के लिए उज्जैन में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. 3 अगस्त से 31 अगस्त तक सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे. इसकी भरपाई के लिए रविवार को रेगुलर क्लास चलेंगी. यह फैसला भगवान महाकाल की सवारी के दौरान भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए लिया गया है. इस संबंध में जिला प्रशासन ने पहले से ही आदेश जारी कर दिया है.
सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई को शुरू हुआ और 28 अगस्त, 2026 को खत्म होगा. जिला प्रशासन ने उज्जैन के सभी स्कूलों में सोमवार को छुट्टी की घोषणा की है. सोमवार की इन छुट्टियों की भरपाई के लिए, संबंधित रविवार को रेगुलर क्लासें होंगी. इस बारे में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. प्रशासन ने यह फैसला बाबा महाकाल की शोभायात्राओं के दौरान शहर में होने वाली भारी भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया है. उज्जैन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 3 अगस्त से 31 अगस्त तक हर सोमवार को बंद रहेंगे और उनकी जगह रविवार को क्लासें चलेंगी.
7 सितंबर को निकाली जाएगी शाही सवारी
इस साल भगवान महाकाल की कुल छह सवारियां निकाली जाएंगी. इनमें से चार सवारियां सावन के महीने में 3, 10, 17 और 24 अगस्त को निकाली जाएंगी. सावन के महीने के बाद, भादो के महीने में भी दो सवारी निकाली जाएंगे. पांचवी सवारी 31 अगस्त को तय है. इसके बाद, 7 सितंबर को शाही सवारी निकाली जाएगा. जिसे साल की सबसे भव्य सवारी मानी जाती है. हमेशा की तरह, शाही सावारी वाले दिन पूरे जिले में छुट्टी घोषित की जाएगी.
नगर भ्रमण पर निकते हैं महाकाल
शाही सवारी के दौरान भगवान महाकाल को पूरे शाही ठाठ-बाट के साथ सजाया जाता है, और यह कार्यक्रम देर रात तक चलता है. कार्यक्रम के बड़े पैमाने को देखते हुए, प्रशासन खास सावधानियां बरतता है और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कम से कम रुकावट आए, इसके लिए पूरे दिन की छुट्टी रखी जाती है.
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