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छात्रों के लिए जरूरी खबर: रविवार को खुले रहेंगे सभी स्कूल, छुट्टी रद्द, जानिए क्यों बदलना पड़ा शेड्यूल

उज्जैन में 3 से 31 अगस्त तक हर सोमवार स्कूल बंद रहेंगे. छुट्टियों की भरपाई के लिए रविवार को नियमित कक्षाएं लगेंगी.इस संबंध में जिला प्रशासन ने पहले से ही आदेश जारी कर दिया है.

Written ByPooja
Published: Aug 07, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:34 PM IST
छात्रों के लिए जरूरी खबर: रविवार को खुले रहेंगे सभी स्कूल, छुट्टी रद्द, जानिए क्यों बदलना पड़ा शेड्यूल

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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